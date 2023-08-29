Милёхин: При дистанте писать заявления на очно-заочное обучение в школах не нужно

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
По словам чиновника, право обучаться дистанционно остаётся за родителями. Его никто не отнимал.
Есть недопонимание. К примеру, по школе №7 было обращение. Но при детальном обсуждении вопроса родители поняли, что такое право (дистанционного обучения — прим.ред.) за ними сохранилось. Требовать письменное согласие на обучение в школе в очно-дистанционном формате никто не будет. Это требуется только для тех родителей, которые такое решение принимают. Если решения нет, ребёнок будет обучаться дистанционно.
Андрей Милёхин