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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Белгородский министр рассказал о правах родителей при выборе формата обучения

Милёхин: При дистанте писать заявления на очно-заочное обучение в школах не нужно

29 августа 2023, 13:20
Фото: Midjourney

Белгородский министр рассказал о правах родителей при выборе формата обучения

В ходе брифинга региональный министр образования Андрей Милёхин объяснил, в каких случаях родителям нужно писать заявление на согласие с очно-заочным обучением детей в школах. Также он рассказал, кто окончательно выбирает формат получения знаний.
Сюжет
Дети

По словам чиновника, право обучаться дистанционно остаётся за родителями. Его никто не отнимал.

Есть недопонимание. К примеру, по школе №7 было обращение. Но при детальном обсуждении вопроса родители поняли, что такое право (дистанционного обучения — прим.ред.) за ними сохранилось. Требовать письменное согласие на обучение в школе в очно-дистанционном формате никто не будет. Это требуется только для тех родителей, которые такое решение принимают. Если решения нет, ребёнок будет обучаться дистанционно.
Андрей Милёхин

Напомним, чиновник также объяснил, почему за каждым классом в школе будет закреплён свой кабинет. А ещё Милёхин сообщил, что дети будут получать горячие завтраки на период обучения в школах.

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#Белгородская область#Дети#Заявление#Родители#Школы#Кабинет#Белгород#Кристина Семенчук#Андрей Милёхин#Формат обучения#Начало учебного года#Милёхин#Очно-заочное обучение#Горячие завтраки
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