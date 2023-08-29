Место «прощания с соской» в Белгороде заменили «деревом дружбы»

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Дерево «Прощай, соска» в бывшем парке «Котофей» неожиданно переименовали. На это обратил внимание белгородский паблик.
Много лет дерево стояло в парке Победы. Там родители могли предложить свои детям оставить соску, как это делали ранее другие малыши. Однако в этом году дерево решили переименовать по неизвестной причине, и теперь это «дерево дружбы».
Почему решили изменить многолетнюю традицию белгородских родителей, не сообщалось. Также непонятно, для чего дерево обвязали одинаковыми ленточками.
В марте стало известно, что в парке Победы в Белгороде вырубят порядка 300 деревьев. Тогда же главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова сообщила, что переживать по этому поводу не стоит — планировалось спилить только те насаждения, которые умерли и стали сухими.