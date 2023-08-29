Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Дерево дружбы

Место «прощания с соской» в Белгороде заменили «деревом дружбы»

29 августа 2023, 07:53
Фото: «Белгород — это интересно»
Дерево дружбы
Дерево в бывшем «Котофее», где дети традиционно оставляли соски, по неизвестным причинам переименовали. На это обратили внимание в паблике «Белгород — это интересно».

Дерево «Прощай, соска» в бывшем парке «Котофей» неожиданно переименовали. На это обратил внимание белгородский паблик.

Много лет дерево стояло в парке Победы. Там родители могли предложить свои детям оставить соску, как это делали ранее другие малыши. Однако в этом году дерево решили переименовать по неизвестной причине, и теперь это «дерево дружбы».

Почему решили изменить многолетнюю традицию белгородских родителей, не сообщалось. Также непонятно, для чего дерево обвязали одинаковыми ленточками.

В марте стало известно, что в парке Победы в Белгороде вырубят порядка 300 деревьев. Тогда же главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова сообщила, что переживать по этому поводу не стоит — планировалось спилить только те насаждения, которые умерли и стали сухими.

Дерево дружбыДерево дружбы
Дерево «Прощай, соска»Дерево «Прощай, соска»
Табличка у дерева «Прощай, соска»Табличка у дерева «Прощай, соска»
Дерево «Прощай, соска»Дерево «Прощай, соска»
Дерево дружбы
Фото: «Белгород — это интересно»
Кронировать нельзя спилить: сколько деревьев вырубят в парке Победы в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Комиссию по вопросам вырубки зелёных насаждений сформируют в БелгородеВ мэрии Белгорода прокомментировали вырубку деревьев в парке Победы«Освобождают место для ларька или тюльпанов?»: белгородцев возмутила вырубка деревьев
#Город#Белгородская область#Фотофакт#Новости Белгорода#Парк Победы#Белгород#Наталья Корявых#Дерево дружбы#Соски
Подпишитесь
Перцев прокомментировал свой уход с должности главы Белгородского района
Сегодня, 07:32
Глава Валуйского округа рассказал о состоянии раненных при обстреле
Вчера, 16:36
Школьная разведка: Вячеслав Гладков проверил, как окна школ укрепляют бронеплёнкой
Сегодня, 07:20
Второй полк самообороны формируют в Белгородской области
Сегодня, 06:43
«На второй день случился сердечный приступ»: как белгородцы отдохнули в ОАЭ
Вчера, 18:23
Стало известно о новой попытке атаки ВСУ на Белгородскую область
Сегодня, 06:39