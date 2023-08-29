HR-директор рассказала, как быстрее трудоустроиться после получения диплома

Сразу после получения диплома нужно определиться, чем именно вы бы хотели заниматься в будущем, посоветовала эксперт. Найдите интересные вакансии на сайтах поиска работы и узнайте, какие требования предъявляются к кандидатам. Составьте резюме, оцените свои знания и навыки, а потом сравните их с требованиями вакансий. Так будет проще выбрать желаемую должность. Соберите подробное портфолио, включив в него все ваше достижения, начиная от участия в олимпиадах до волонтерства. Подготовьте сопроводительное письмо, в котором расскажите о своих профессиональных способностях и том, как они могут быть полезны работодателю, пишет Pravda.Ru.