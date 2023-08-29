HR-директор рассказала, как быстрее трудоустроиться после получения диплома

Posted Сегодня, 09:00
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1. Знания и навыки
Сразу после получения диплома нужно определиться, чем именно вы бы хотели заниматься в будущем, посоветовала эксперт. Найдите интересные вакансии на сайтах поиска работы и узнайте, какие требования предъявляются к кандидатам. Составьте резюме, оцените свои знания и навыки, а потом сравните их с требованиями вакансий. Так будет проще выбрать желаемую должность. Соберите подробное портфолио, включив в него все ваше достижения, начиная от участия в олимпиадах до волонтерства. Подготовьте сопроводительное письмо, в котором расскажите о своих профессиональных способностях и том, как они могут быть полезны работодателю, пишет Pravda.Ru.
2. Проверка навыков
Если на вакансию требуется выполнить тестовое задание, не игнорируйте его. Так вы проверите свои силы и получите практический опыт. Вакансии с тестовым заданием обычно имеют меньше конкуренцию, так как часть кандидатов отсеивается сразу. Выполняя тестовые задания, вы сможете развивать свои профессиональные навыки и учиться соблюдать дедлайны, отметила Пак.
3. Практический опыт
Изучите возможности стажировок, которые предлагают крупные компании для начинающих специалистов. Если пройдете успешно, вам могут предложить штатную должность. Стажировки зачастую оплачиваются, поэтому это хороший вариант для начала карьеры. Уточните условия сотрудничества заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
4. Помощь университета
Учебные заведения часто сотрудничают с крупными компаниями, которые могут предложить работу студентам. Посещайте лекции, мастер-классы и экскурсии, чтобы познакомиться с потенциальными работодателями. Не стесняйтесь обратиться за помощью к преподавателям — они всегда в курсе возможных вакансий для студентов.
5. Работа во время учебы
Планируйте свою работу еще до получения диплома. Вопрос совмещения работы и учебы зависит от вашей программы, формата обучения и ваших возможностей. Работа не должна негативно влиять на учебу, она должна быть согласованной с вашим графиком и не мешать получению фундаментальных знаний. На начальных курсах можно ограничиться летней практикой для развития профессиональных навыков. На последних курсах уже стоит присмотреться к вакансиям и поискать удаленную работу, чтобы не пропускать лекции.
6. Реалистичные ожидания
На первой работе возникает желание сразу понять, подходит ли выбранная профессия. Часто это вызвано отсутствием опыта для сравнения. Работа во время учебы помогает подготовиться к выполнению обязанностей и избежать разочарования в специальности. Выбор компании очень важен, поэтому задавайте вопросы о корпоративной культуре и адаптации. Так вы подготовитесь морально и проявите заинтересованность.
Не забывайте, что строительство успешной карьеры требует времени и усилий. Нельзя достичь желаемого без освоения профессии и труда, резюмировала специалист.