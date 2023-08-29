«Хорошим стартом» назвал президент РФ работу главы Омской области

«Вы не так давно работаете в Омске, но в целом старт очень хороший, на мой взгляд. По ключевым вопросам Вы в курсе, занимаетесь ими. Напрямую, конечно, надо работать с людьми. Эта прямая работа повысит существенным образом и Ваши шансы на то, чтобы люди Вам поверили и доверили работу в таком важном регионе как Омская область», — подчеркнул российский лидер.