«Хорошим стартом» назвал президент РФ работу главы Омской области

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Встреча состоялась в понедельник, 28 августа. Виталий Хоценко отчитался главе государства о наиболее важных показателях, достигнутых за пять месяцев. Например, отмечается рост и по индексу промышленного производства, и по обработке. Сейчас Омская область входит в топ-5 промышленных регионов, пишет gorod55.ru.
«Мы сильно прирастаем, 50 миллиардов рублей выручки, это в два раза больше, чем за прошлый год. Сегодня, если говорить про ОПК, мы продолжаем выполнять поручение по набору дополнительных специалистов, 30 тысяч человек у нас сегодня в отрасли работает. На 10 тысяч прибавили людей за два года», — отметил Хоценко.
Он заверил президента, что, несмотря на сложную природную ситуацию, в 2023 году омичи планируют собрать 3 миллиона тонн зерна. Нигде нет «проседаний» и по другим сельскохозяйственным направлениям. Более того, регионом заинтересовался крупная аграрная компания.
«Что касается нового направления, что удалось придумать за пять месяцев. Это из прошлой работы со Ставропольского края — теплицы, закрытый грунт. Нами заинтересовалась самая большая компания в стране по производству овощей закрытого грунта. Мы сегодня идем в этом направлении. Это 60 гектар, 30 миллиардов рублей инвестиций, 1000 человек планируют работать», — подчеркнул врио губернатора.
Активно развивается логистический потенциал области: за три года планируется создать 200 тысяч квадратных метров логистических площадей, а это 3000 рабочих мест и 17 миллиардов рублей инвестиций.
Продолжается строительство жилья: за 10 лет будет построено 2 миллиона квадратных метров жилья, из которого 5% передадут нуждающимся категориям граждан.
Решается вопрос с капремонтом школ: 21 школа уже «выиграна», и подана заявка в Министерство образования на еще 46. С дорожным фондом также ситуация оптимистичная. В 2023 году будут введены 25 километров новых дорог и отремонтированы 280 километров.
Докладом Хоценко президент остался доволен.
«Вы не так давно работаете в Омске, но в целом старт очень хороший, на мой взгляд. По ключевым вопросам Вы в курсе, занимаетесь ими. Напрямую, конечно, надо работать с людьми. Эта прямая работа повысит существенным образом и Ваши шансы на то, чтобы люди Вам поверили и доверили работу в таком важном регионе как Омская область», — подчеркнул российский лидер.
Напомним, промежуточные результаты работы Виталия Хоценко на посту врио губернатора Омской области подвели уже спустя 100 дней. Впереди еще много работы. В 2022 году сибирский регион занял 19 место с конца в рейтинге по уровню жизни. В регионе отмечается убыль населения.
Однако новое руководство считает, что у Омской области хороший потенциал для экономического подъема. Среди приоритетных направлений Хоценко выделят логистику, промышленность, сельское хозяйство и социальную сферу.
Под руководством нового главы начато строительство всероссийского логистического парка «Солнечный» более чем на 220 тысяч кв. м. Также запущено модернизированное производство по переработке бутан-бутиленовой фракции, развивается особая экономическая зона «Авангард», строится производство полиизобутилена.
Особое внимание Хоценко уделяет кадровому потенциалу региона. Для поиска талантливых управленцев, он инициировал проведение регионального конкурса. Этот проект уже одобрил президент РФ Владимир Путин.
«Наш конкурс будет первым в Сибири. Такие региональные кадровые конкурсы проводятся в России. В том числе и в новых регионах. Все они призваны выявлять таланты, ребят, которые небезразличны, тех, кто хочет работать на благо своей малой родины и России. Очень надеемся, что нам удастся найти людей», — отметил Виталий Хоценко.
В приоритете и социальная сфера. В регионе строятся школы, больницы, детские сады, дороги, обновляются коммуникации. Активно поддерживают семьи с детьми: для них предусмотрены порядка 15 выплат. Заботятся и о родных участников СВО.
«Приняли решение более 46 млн рублей выделить на поддержку для участников СВО и их семей. Эти средства направим на помощь детям: на бесплатное горячее питание для школьников 5-11 классов, освобождение от платы за детский сад и продленку. Кроме того, напомню, что детки наших защитников могут бесплатно ходить в спортивные секции. Круг мер поддержки для участников СВО и их семей продолжим расширять», — заверил Хоценко.
Врио губернатора Омской области уверен — жители региона должны оказывать непосредственное влияние на благоустройство своих городов и сел. Для этого в субъекте организовали форум гражданских активистов «Решают люди», в рамках которого можно получить грант на реализацию собственных проектов.