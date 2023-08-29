Готова ли Белгородская область к борьбе с сибирской язвой

После поступления информации о появлении в соседней Воронежской области заболевания в Белгородской области усилили ветконтроль и учёт животных в личных подсобных хозяйствах. Это хорошо. Но что делать и куда обращаться белгородцам при обнаружении у себя симптоматики? Какие вообще симптомы, когда и стоит ли начинать бить тревогу?