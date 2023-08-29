Готова ли Белгородская область к борьбе с сибирской язвой

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
После поступления информации о появлении в соседней Воронежской области заболевания в Белгородской области усилили ветконтроль и учёт животных в личных подсобных хозяйствах. Это хорошо. Но что делать и куда обращаться белгородцам при обнаружении у себя симптоматики? Какие вообще симптомы, когда и стоит ли начинать бить тревогу?
Как отвечает правительство на официальный запрос, медицинские организации области готовы к оказанию необходимой медицинской помощи. Статистика прошедших лет также в этом убеждает. В регионе не регистрировали случаев заболевания более 30 лет.
От человека к человеку язва практически не передаётся. Её сезон — это лето-осень. Возбудитель существует в двух формах: вегетативная и споры. А источников заражения три:
Путей заражения тоже несколько. Кожа, слизистая ЖКТ и дыхательные пути. Специалисты выделяют следующие формы заболевания: кожная и генерализованная (т.е. лёгочная, кишечная и септическая). Общими симптомами сибирской язвы будут озноб, высокая температура, слабость, головная боль или головокружение и рвота.
При обнаружении у себя симптоматики необходимо обратиться в ОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница им. Е. Н. Павловского».