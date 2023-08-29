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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Борьба с сибирской язвой

Готова ли Белгородская область к борьбе с сибирской язвой

29 августа 2023, 15:28
Фото: 1MI
Борьба с сибирской язвой

В Белгородской области рассказали о готовности к борьбе с сибирской язвой

20 августа сибирская язва была обнаружена в соседней Воронежской области. Многих белгородцев беспокоит возможность появления заболевания в нашем регионе. Для ответов на основные вопросы и выяснения уровня готовности к борьбе с инфекцией Бел.Ру обратилось в правительство области.

После поступления информации о появлении в соседней Воронежской области заболевания в Белгородской области усилили ветконтроль и учёт животных в личных подсобных хозяйствах. Это хорошо. Но что делать и куда обращаться белгородцам при обнаружении у себя симптоматики? Какие вообще симптомы, когда и стоит ли начинать бить тревогу?

Как отвечает правительство на официальный запрос, медицинские организации области готовы к оказанию необходимой медицинской помощи. Статистика прошедших лет также в этом убеждает. В регионе не регистрировали случаев заболевания более 30 лет.

От человека к человеку язва практически не передаётся. Её сезон — это лето-осень. Возбудитель существует в двух формах: вегетативная и споры. А источников заражения три:

  • почва, в которой возбудитель сохраняется годами;
  • крупные домашние животные — такие, как лошади, коровы, овцы и т. д.;
  • термически не обработанные молоко и мясо.

Путей заражения тоже несколько. Кожа, слизистая ЖКТ и дыхательные пути. Специалисты выделяют следующие формы заболевания: кожная и генерализованная (т.е. лёгочная, кишечная и септическая). Общими симптомами сибирской язвы будут озноб, высокая температура, слабость, головная боль или головокружение и рвота.

  1. При кожной форме отмечается появление сибиреязвенного карбункула и нормальная температура в первый день заболевания. На второй день появляются все основные симптомы.
  2. При лёгочной — одышка, боли в груди, кашель, мокрота или мокрота с кровью, насморк и конъюнктивит.
  3. При кишечной — боли в животе, тошнота, рвота, диарея с кровью.

При обнаружении у себя симптоматики необходимо обратиться в ОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница им. Е. Н. Павловского».

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#Белгородская область#Здоровье#Домашние животные#Новости Белгорода#Эксклюзив#Здоровье детей#Сибирская язва#Белгород#Симптомы#Инфекционная больница#Татьяна Лукащева
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