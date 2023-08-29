Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Гладков сообщил о завершении капремонта школы в Губкине

Гладков сообщил о завершении капремонта школы в Губкине

29 августа 2023, 08:56
Фото: 1MI
В регионе завершаются работы по капитальному ремонту объектов образования, в том числе школы №11 в Губкине. Об этом Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети.
Сюжет
Дети

В Белгородской области завершаются строительные работы по капитальному ремонту объектов образования. В регионе продолжают подготовку к началу учебного года.

В Губкине закончился капремонт школы №11. Там привели в порядок классы и спортивные сооружения.

«Уверен, что дети оценят не только качество практических новых учебных классов — отремонтированных, красивых, современных, но и спортивных сооружений, особенно тех, которые находятся на улице спортивного городка», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, по словам главы региона, он надеется, что дети больше начнут заниматься спортом, в частности, футболом, баскетболом и волейболом.

Ранее сообщалось, что в Старом Осколе появится детский технопарк «Кванториум». Его сделают на базе школы №12 в рамках федерального проекта «Современная школа». Для учеников отремонтировали кабинеты, завершается отладка нового оборудования.

Также 10 августа стало известно о завершении капремонта школы в селе Орлик Чернянского района. В учреждении в порядок привели кровлю, фасад, кабинеты, заменили инженерные коммуникации, всё оборудование и мебель.

Расширение образования: в Старом Осколе появится детский технопарк
Узнать подробнее
Читайте также:
Школьная разведка: Вячеслав Гладков проверил, как окна школ укрепляют бронеплёнкойБронеплёнка поступила в 53 школы БелгородаБолее 6700 родителей Белгородской области записали ребёнка в школу онлайн
#Белгородская область#Спорт#Губкин#Ремонт#Дети#Образование#Школа#Школы#Учебный год#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
Подпишитесь
Белгородские власти ограничили доступ взрослых на территорию школ и детсадов
Сегодня, 11:10
Предприимчивые белгородцы предлагают свои услуги по оклейке окон школ бронеплёнкой
Сегодня, 09:09
Белгородец на служебном авто администрации перевозил знакомую с наркотиками внутри
Сегодня, 12:53
Милёхин: При дистанте писать заявления на очно-заочное обучение в школах не нужно
Сегодня, 13:20
Власти района Белгородской области высказались о скандальном мосте Дружбы
Сегодня, 11:52
Из-за мешков с песком обрушился подоконник школы в Белгороде
Сегодня, 13:07