Гладков сообщил о завершении капремонта школы в Губкине

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
В Белгородской области завершаются строительные работы по капитальному ремонту объектов образования. В регионе продолжают подготовку к началу учебного года.
В Губкине закончился капремонт школы №11. Там привели в порядок классы и спортивные сооружения.
«Уверен, что дети оценят не только качество практических новых учебных классов — отремонтированных, красивых, современных, но и спортивных сооружений, особенно тех, которые находятся на улице спортивного городка», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.
Кроме того, по словам главы региона, он надеется, что дети больше начнут заниматься спортом, в частности, футболом, баскетболом и волейболом.
Ранее сообщалось, что в Старом Осколе появится детский технопарк «Кванториум». Его сделают на базе школы №12 в рамках федерального проекта «Современная школа». Для учеников отремонтировали кабинеты, завершается отладка нового оборудования.
Также 10 августа стало известно о завершении капремонта школы в селе Орлик Чернянского района. В учреждении в порядок привели кровлю, фасад, кабинеты, заменили инженерные коммуникации, всё оборудование и мебель.