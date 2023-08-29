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Гладков: Более 1000 белгородских детей поедут в Анапу

Гладков: Более 1000 белгородских детей поедут в Анапу

29 августа 2023, 10:11
Фото: Midjourney
Губернатор сообщил об отправлении детей в Анапу и лагерь «Артек» в Крыму. Белгородской области оказали помощь другие регионы.
Сюжет
Дети

Более 1000 белгородских детей отправятся в Анапу 29–30 августа. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, это стало возможно благодаря помощи главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.

Помощь Белгородской области оказывают в связи с текущей обстановкой. Детские лагеря вдоль границы в течение всего лета были закрыты. В связи с этим власти других регионов помогают Белгородской области с отдыхом для детей.

«Очень многие руководители регионов помогают нам сделать всё, чтобы продлить радость нашим детям и иметь возможность отдохнуть на море», — отметил Гладков.

Дети поедут на отдых не только в Анапу, но и детский лагерь «Артек» в Крыму. Туда отправятся 200 детей из приграничья — Белгородского района и Шебекинского горокруга. По словам главы региона, помощь в этом вопросе оказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Спасибо всем, кто рядом с нами, уверен, что мы решим любые проблемы с такими друзьями, с такой помощью», — заключил Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось, что в «Артеке» отдохнут 560 детей из Белгородской области. Квоту выделили в Министерстве просвещения РФ.

В «Артеке» отдохнут 560 детей из Белгородской области
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