Гладков: Более 1000 белгородских детей поедут в Анапу

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Более 1000 белгородских детей отправятся в Анапу 29–30 августа. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, это стало возможно благодаря помощи главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.
Помощь Белгородской области оказывают в связи с текущей обстановкой. Детские лагеря вдоль границы в течение всего лета были закрыты. В связи с этим власти других регионов помогают Белгородской области с отдыхом для детей.
«Очень многие руководители регионов помогают нам сделать всё, чтобы продлить радость нашим детям и иметь возможность отдохнуть на море», — отметил Гладков.
Дети поедут на отдых не только в Анапу, но и детский лагерь «Артек» в Крыму. Туда отправятся 200 детей из приграничья — Белгородского района и Шебекинского горокруга. По словам главы региона, помощь в этом вопросе оказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Спасибо всем, кто рядом с нами, уверен, что мы решим любые проблемы с такими друзьями, с такой помощью», — заключил Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что в «Артеке» отдохнут 560 детей из Белгородской области. Квоту выделили в Министерстве просвещения РФ.