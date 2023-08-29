Гладков: Более 1000 белгородских детей поедут в Анапу

Дети поедут на отдых не только в Анапу, но и детский лагерь «Артек» в Крыму. Туда отправятся 200 детей из приграничья — Белгородского района и Шебекинского горокруга. По словам главы региона, помощь в этом вопросе оказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.