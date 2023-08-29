Гладков: 110 тыс. белгородцев из приграничья получили выплаты из федерального бюджета

За счёт внебюджетных средств помощь получили белгородцы, которые не прописаны на приграничной территории, но фактически проживают там. По 10 тыс. рублей получили 2228 человек, по 50 тыс. рублей — 2160 человек. Отметим, что с 25 по 27 августа правительством было рассмотрено 25 обращений от незарегистрированных в Шебекинском округе жителей. Специальная комиссия провела выездную проверку по семи гражданам. По одному обращению комиссия решила перечислить заявителю выплаты, остальные обращения будут проверять дополнительно.