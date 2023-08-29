Гладков: 110 тыс. белгородцев из приграничья получили выплаты из федерального бюджета

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Материальную помощь в размере 10 тыс. рублей из федерального бюджета получили более 61 тыс. человек, 50 тыс. рублей — более 53 тыс. человек.
За счёт внебюджетных средств помощь получили белгородцы, которые не прописаны на приграничной территории, но фактически проживают там. По 10 тыс. рублей получили 2228 человек, по 50 тыс. рублей — 2160 человек. Отметим, что с 25 по 27 августа правительством было рассмотрено 25 обращений от незарегистрированных в Шебекинском округе жителей. Специальная комиссия провела выездную проверку по семи гражданам. По одному обращению комиссия решила перечислить заявителю выплаты, остальные обращения будут проверять дополнительно.
Некоторые заявители утверждают, что проживают в квартире, но при этом управляющая компания говорит, что там никто не живёт. То есть, фактически есть признаки мошенничества, необходимо передавать эту информацию в правоохранительные органы. Есть случаи, когда единственным аргументом заявителя является родственная связь с собственником жилья. В целом дополнительная проверка даёт свои результаты.
Вячеслав Гладков