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Двойные даты на упаковке товара в "Линии"

Гипермаркет «Линия» предостерегли из-за странностей с датами на упаковке продуктов

29 августа 2023, 10:23
Фото: «Брянские новости»
Двойные даты на упаковке товара в "Линии"
На товарах были двойные даты — дата упаковки от производителя и дата упаковки непосредственно в магазине. Это вызвало недоумение у некоторых покупателей. Точку в споре поставил Роспотребнадзор, пишут «Брянские новости».

Владельца гипермаркета «Линия» в Брянске предостерегли за двойные даты на упаковках продуктов. Корпорации «Гринн» в связи с этим объявили предостережение.

Ранее местный житель заметил двойные даты на упаковках, и это вызвало у него недоумение. Редакция обратилась к сотруднице гипермаркета. Она рассказала, что первая дата указывает, когда продукт упаковал производитель, а вторая — когда наклейка появилась уже непосредственно в магазине.

Журналисты обратились за комментарием в Роспотребнадзор. В ведомстве объяснили, что такая маркировка недопустима. Специалисты ответили, что подобная информация вводит потребителей в заблуждение по поводу срока годности. Подобное расхождение является нарушением законодательства.

В связи с этой ситуацией корпорации «Гринн» объявили предостережение.

Двойные даты на упаковке товара в "Линии"Двойные даты на упаковке товара в "Линии"
Ответ Роспотребнадзора Ответ Роспотребнадзора
Двойные даты на упаковке товара в "Линии"
Фото: «Брянские новости»
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