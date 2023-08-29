Гипермаркет «Линия» предостерегли из-за странностей с датами на упаковке продуктов

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Владельца гипермаркета «Линия» в Брянске предостерегли за двойные даты на упаковках продуктов. Корпорации «Гринн» в связи с этим объявили предостережение.
Ранее местный житель заметил двойные даты на упаковках, и это вызвало у него недоумение. Редакция обратилась к сотруднице гипермаркета. Она рассказала, что первая дата указывает, когда продукт упаковал производитель, а вторая — когда наклейка появилась уже непосредственно в магазине.
Журналисты обратились за комментарием в Роспотребнадзор. В ведомстве объяснили, что такая маркировка недопустима. Специалисты ответили, что подобная информация вводит потребителей в заблуждение по поводу срока годности. Подобное расхождение является нарушением законодательства.
В связи с этой ситуацией корпорации «Гринн» объявили предостережение.