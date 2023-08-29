Гипермаркет «Линия» предостерегли из-за странностей с датами на упаковке продуктов

Ранее местный житель заметил двойные даты на упаковках, и это вызвало у него недоумение. Редакция обратилась к сотруднице гипермаркета. Она рассказала, что первая дата указывает, когда продукт упаковал производитель, а вторая — когда наклейка появилась уже непосредственно в магазине.