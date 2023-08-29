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Белгородцы, проживающие в ПВР, просят разрешение раньше въехать в новую квартиру

Белгородцы, проживающие в ПВР, просят разрешение раньше въехать в новую квартиру

29 августа 2023, 18:58
Фото: 1MI
Связана такая просьба с необходимостью их дочери ходить в школу рядом с новым домом, куда добираться из ПВР неудобно. Глава региона помог жителям в прямом эфире.
Сюжет
Пвр

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» жители Белгородской области, проживающие в ПВР, обратились к Вячеславу Гладкову с проблемой.

По словам обратившейся семьи, им выдали квартиру в доме, который ещё не введён в эксплуатацию. Её дочь уже зачислили в школу рядом с новым жильём, но добираться до школы из ПВР им будет трудно.

Белгородцы попросили губернатора как-то помочь со сложившейся ситуацией.

Ко мне многие семьи обращались с просьбой выдать им ключи от квартир, даже если дом ещё не введён в эксплуатацию. Не помню, были ли среди них и вы. Мы выдали семьям ключи, но ввести дом в эксплуатацию раньше срока невозможно. У вас есть возможность заселиться в квартиру раньше, сейчас завершаем оформление документов. Большего сделать не можем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Ключи#Вячеслав Гладков#Новое жильё#Пвр#Александра Склярова#Пункты ПВР
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