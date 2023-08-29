Белгородцы, проживающие в ПВР, просят разрешение раньше въехать в новую квартиру

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
Modified Сегодня, 19:00
Updated Сегодня, 19:00
Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» жители Белгородской области, проживающие в ПВР, обратились к Вячеславу Гладкову с проблемой.
По словам обратившейся семьи, им выдали квартиру в доме, который ещё не введён в эксплуатацию. Её дочь уже зачислили в школу рядом с новым жильём, но добираться до школы из ПВР им будет трудно.
Белгородцы попросили губернатора как-то помочь со сложившейся ситуацией.
Ко мне многие семьи обращались с просьбой выдать им ключи от квартир, даже если дом ещё не введён в эксплуатацию. Не помню, были ли среди них и вы. Мы выдали семьям ключи, но ввести дом в эксплуатацию раньше срока невозможно. У вас есть возможность заселиться в квартиру раньше, сейчас завершаем оформление документов. Большего сделать не можем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области