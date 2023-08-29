Белгородский министр объяснил необходимость введения кабинетной системы в школах

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
По словам чиновника, в школах региона переходят на кабинетную систему. Это не тогда, когда дети посещают разные кабинеты, а когда учителя приходят в оборудованный класс.
Логика очень проста — наша задача сформировать при сложившихся обстоятельствах у детей навыки безопасного поведения в случае возникновения различных угроз, в том числе военного характера. Ребята должны понимать, каким образом быстро, фактически на автомате, из того помещения, где они учатся, достигнуть убежища и предназначенных мест для укрытия.
Андрей Милёхин
Милёхин добавил, что очевидно, если дети будут ходить из разных точек школ в укрытия, то такая тренировка потребует большего количества времени, а навыки придут позднее (если вообще придут), особенно у детей младшей школы.
Напомним, в текущем учебном году доступ взрослых на территорию школ и детских садов власти ограничили.