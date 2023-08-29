Белгородские власти сократили в семь раз количество обучающихся дистанционно

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
По словам чиновника, формат обучения, который определён на данный момент, будет распространяться на первую четверть. Дальше всё будет зависеть от ситуации.
В случае возникновения опасности, фиксирования прилётов все школы будут оперативно переводиться на дистант.
Правом принимать оперативные решения для сохранения жизни и здоровья детей наделены главы муниципальных образований Белгородской области.
Очень надеюсь, что ситуация позволит нам увеличивать количество ребят, которые будут учиться, в том числе в очном формате. Сейчас согласованные и предпринятые меры позволяют нам почти в семь раз сократить число ребят, которые обучались на конец мая в дистанционном формате.
Андрей Милёхин
Милёхин также рассказал, кому нужно писать заявление на очно-заочный формат обучения в школах.