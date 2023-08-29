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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Белгородские власти сократили в семь раз количество обучающихся дистанционно

Белгородские власти сократили в семь раз количество обучающихся дистанционно

29 августа 2023, 14:56
Фото: 1MI
Об этом сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин. Он также добавил, что менять формат обучения в оперативном порядке смогут главы муниципалитетов региона.
Сюжет
Школы

По словам чиновника, формат обучения, который определён на данный момент, будет распространяться на первую четверть. Дальше всё будет зависеть от ситуации.

В случае возникновения опасности, фиксирования прилётов все школы будут оперативно переводиться на дистант.

Правом принимать оперативные решения для сохранения жизни и здоровья детей наделены главы муниципальных образований Белгородской области.

Очень надеюсь, что ситуация позволит нам увеличивать количество ребят, которые будут учиться, в том числе в очном формате. Сейчас согласованные и предпринятые меры позволяют нам почти в семь раз сократить число ребят, которые обучались на конец мая в дистанционном формате.
Андрей Милёхин

Милёхин также рассказал, кому нужно писать заявление на очно-заочный формат обучения в школах.

Милёхин: При дистанте писать заявления на очно-заочное обучение в школах не нужно
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