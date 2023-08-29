Белгородские власти ограничили доступ взрослых на территорию школ и детсадов

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
По словам чиновника, родителей беспокоит вопрос, связанный с ограничением посещения образовательных организаций. Милёхин отметил, что власти существенно ограничили бесконтрольный и спонтанный доступ любого взрослого человека на территорию образовательных организаций.
Уважаемые родители, прошу вас помнить о том, что есть телефоны классных руководителей, дежурных администраторов, вы можете спланировать необходимость посещения школы и детского сада заблаговременно. Вас встретят в нужное время. Если необходимо по разным жизненным причинам попасть на территорию садика или школы, телефоны дежурных администраторов представлены. Мы понимаем, что с началом учебного процесса будет немного непривычно. Просим всех родителей принять к сведению меры безопасности.
Андрей Милёхин
Напомним, ранее стало известно, что в детских садах Белгородской области могут появиться системы распознавания лиц.