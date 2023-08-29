Белгородские «Самоцветы» требуют взыскать с Wildberries 3,9 млн рублей

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
АО «Самоцветы Плюс» пытается через суд взыскать с ООО «Вайлдберриз» 3 млн 962 тыс. 797 рублей. В чём именно заключается суть претензии компании «Самоцветы», неизвестно. Исковое заявление судом было принято к производству. Суд определил рассмотреть дело в порядке упрощённого производства.
Отметим, что АО «Самоцветы Плюс» занимается розничной торговлей ювелирными изделиями в специализированных магазинах. Компания зарегистрирована в Белгороде.
Напомним, что в преддверии Дня знаний журналист Бел.Ру изучила, как изменились цены на Wildberries на школьные товары. К примеру, на маркетплейсе стоимость костюма на ребёнка младших классов варьируется в пределах 3000-5000 рублей. Судя по изменению цены, с конца июня она выросла на 400-2000 рублей. Подробнее об изменении цен на школьные принадлежности читайте в нашем материале.