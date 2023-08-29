Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Белгородские «Самоцветы» требуют взыскать с Wildberries 3,9 млн рублей

Белгородские «Самоцветы» требуют взыскать с Wildberries 3,9 млн рублей

29 августа 2023, 14:25
Фото: 1MI
Дело разместили на сайте Арбитражного суда Московской области 25 августа.

АО «Самоцветы Плюс» пытается через суд взыскать с ООО «Вайлдберриз» 3 млн 962 тыс. 797 рублей. В чём именно заключается суть претензии компании «Самоцветы», неизвестно. Исковое заявление судом было принято к производству. Суд определил рассмотреть дело в порядке упрощённого производства.

Отметим, что АО «Самоцветы Плюс» занимается розничной торговлей ювелирными изделиями в специализированных магазинах. Компания зарегистрирована в Белгороде.

Напомним, что в преддверии Дня знаний журналист Бел.Ру изучила, как изменились цены на Wildberries на школьные товары. К примеру, на маркетплейсе стоимость костюма на ребёнка младших классов варьируется в пределах 3000-5000 рублей. Судя по изменению цены, с конца июня она выросла на 400-2000 рублей. Подробнее об изменении цен на школьные принадлежности читайте в нашем материале.

На треть, а где — и вполовину: белгородцев расстроили цены Wildberries к 1 сентября
Узнать подробнее
Читайте также:
На треть, а где — и вполовину: белгородцев расстроили цены Wildberries к 1 сентябряВладельцы пунктов выдачи заказов Wildberries в Шебекино получили штрафы за закрытиеЖдёт ли пункты выдачи Wildberries в Белгороде коллапс из-за скандала со штрафами?
#Общество#Белгородская область#Эксклюзив#Суды#Самоцветы#Иски#Белгород#Алина Харина#Маркетплейс#Белгородский бизнес#Арбитражные суды
Подпишитесь
Вместо Перцева: кто стал врио главы Белгородского района?
Сегодня, 13:31
Мачуринские хроники: что происходит с объектом культурного наследия в Белгороде
Сегодня, 13:55
Белгородец на служебном авто администрации перевозил знакомую с наркотиками внутри
Сегодня, 12:53
Милёхин: При дистанте писать заявления на очно-заочное обучение в школах не нужно
Сегодня, 13:20
Власти района Белгородской области высказались о скандальном мосте Дружбы
Сегодня, 11:52
Из-за мешков с песком обрушился подоконник школы в Белгороде
Сегодня, 13:07