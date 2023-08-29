Белгородские «Самоцветы» требуют взыскать с Wildberries 3,9 млн рублей

Напомним, что в преддверии Дня знаний журналист Бел.Ру изучила, как изменились цены на Wildberries на школьные товары. К примеру, на маркетплейсе стоимость костюма на ребёнка младших классов варьируется в пределах 3000-5000 рублей. Судя по изменению цены, с конца июня она выросла на 400-2000 рублей. Подробнее об изменении цен на школьные принадлежности читайте в нашем материале.