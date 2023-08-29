Банк отказал жене погибшего на СВО белгородца списать долги по кредитам

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Семья погибшего участника СВО осталась без денег и в долгах по кредиту. Списать долги у вдовы военнослужащего не получалось.
Родные военнослужащего оказались в затруднительном положении. Мужчина погиб в зоне спецоперации, а его вдова осталась одна с маленьким ребёнком. При этом денег у женщины не было, а к проблемам добавились долги по кредиту.
Согласно законодательству, в случае гибели военнослужащего в зоне СВО, кредитные обязательства с членов их семей снимаются. Несмотря на это, в банке вдове отказали, сославшись на отсутствие полного пакета документов.
О проблеме сообщили в отделении фонда «Защитники Отечества». Сообщается, что сейчас дело сдвинулось с мёртвой точки, долги после разбирательств в итоге списали.