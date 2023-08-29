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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Банк отказал жене погибшего на СВО белгородца списать долги по кредитам

Банк отказал жене погибшего на СВО белгородца списать долги по кредитам

29 августа 2023, 15:02
Фото: 1MI
Мужчина погиб в зоне спецоперации, а его вдова осталась без денег и в долгах по кредитам. Банк изначально отказал женщине, и дело долго не могло сдвинуться с мёртвой точки. Подробности сообщили в филиале госфонда «Защитники Отечества».

Семья погибшего участника СВО осталась без денег и в долгах по кредиту. Списать долги у вдовы военнослужащего не получалось.

Родные военнослужащего оказались в затруднительном положении. Мужчина погиб в зоне спецоперации, а его вдова осталась одна с маленьким ребёнком. При этом денег у женщины не было, а к проблемам добавились долги по кредиту.

Согласно законодательству, в случае гибели военнослужащего в зоне СВО, кредитные обязательства с членов их семей снимаются. Несмотря на это, в банке вдове отказали, сославшись на отсутствие полного пакета документов.

О проблеме сообщили в отделении фонда «Защитники Отечества». Сообщается, что сейчас дело сдвинулось с мёртвой точки, долги после разбирательств в итоге списали.

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#Белгородская область#Кредит#Фонд#Банк#Белгород#Наталья Корявых#СВО
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