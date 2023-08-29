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Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Аттракционы, батуты и велосипеды: как активно провести выходные с семьёй в Белгороде?

Аттракционы, батуты и велосипеды: как активно провести выходные с семьёй в Белгороде?

29 августа 2023, 05:52
Фото: 1MI
Активно проводить свои выходные дни хотят не только взрослые люди, но и семьи с детьми. Но есть ли в Белгороде такая возможность? Оказалось, что есть: в городе можно покататься на лошадях или спортивных картах, попрыгать на батуте и просто посетить парк аттракционов.
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Отдых

Многие предпочитают активный отдых, потому что от этого повышается настроение и ощущается прилив сил. Некоторые отмечают, что радостные эмоции чувствуются сильнее, а организм достаточно быстро восстанавливается после активного отдыха.

Так где же в Белгороде можно активно провести время взрослым и детям? Наверняка многие задавались этим вопросом и начинали искать интересные и удобные места поблизости. Редакция Бел.Ру решила облегчить белгородцам задачу и собрала главные места в одном материале.

За последние годы в Белгороде появилось множество различных мест, где можно интересно и полезно провести свои выходные дни не только детям, но и взрослым. Например, покататься на велосипеде на свежем воздухе, на аттракционах или на роликах.

Центральный парк имени В. И. Ленина

Вскоре тут начнутся ремонтные работы и парк полностью преобразится, однако жители города и области смогут активно провести время в этой зоне отдыха уже сейчас: например, велосипедисты могут объехать парк, но в ходе реконструкции удобных велодорожек будет больше.

Совсем недавно на территории парка появился роллердром на свежем воздухе. Он уже успел полюбиться многим жителям: летом тут можно покататься на роликах, а зимой — на коньках. Вход совершенно бесплатный, есть возможность взять напрокат коньки и ролики.

Во время реконструкции парка роллердром планируют оставить, чтобы он радовал белгородцев и дальше. Зато уже в 2024 году в зоне отдыха дополнительно появятся летний кинотеатр, спортивный и зимний маршруты.

Фото: 1MI
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Парк аттракционов «Калейдоскоп»

В августе в Белгороде открылся новый парк аттракционов, где семьи с детьми смогут интересно и весело провести время. Находится парк на дальнем берегу центрального пляжа Белгорода. Добраться туда можно не только на автобусе и автомобиле, но и на велосипеде.

Всего в парке установлены 12 аттракционов: есть как семейные и детские, так и экстремальные. Вход в парк стоит 300 рублей, при этом плата за вход начисляется бонусами на карту посетителя, которые можно потратить на аттракционы.

Помимо аттракционов, в парке обустроены прогулочные маршруты, площадка для мини-баскетбола и игровые зоны для детей. Кроме того, тут устраивают различные квесты, мастер-классы.

Фото: страница парка аттракционов в соцсети ВК
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Велолыжероллерная трасса «Олимпия»

Если же семью с детьми интересует исключительно полезное для здоровья времяпрепровождение, то можно посетить лыжероллерную трассу «Олимпия».

Трасса расположена в микрорайоне «Новый-2» на Харьковской горе посреди соснового леса. Длина основной асфальтированной трассы составляет 3 333 метра, ширина — 5 метров. Однако тут же есть трассы для новичков длиной в 1,7 километра и в 5 километров.

Летом на «Олимпию» приезжают те белгородцы, которые хотят покататься на велосипеде, роликах, самокате или скейте, зимой же тут в основном обитают лыжники. Но и это не всё: на трассе есть каток, а также площадки для игры в футбол и волейбол.

Вход бесплатный, а на территории работает пункт проката, где можно взять лыжи, коньки, велосипед, ролики и лыжероллеры. Также необходимо заранее бронировать площадку для игр в футбол и волейбол.

Фото: 1MI
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Автоспортивный комплекс «Вираж»

Комплекс «Вираж» для любителей езды на картах работает круглый год. Тут есть открытая трасса длиной 1 551 метр, на которой часто проводят соревнования и устраивают любительские заезды, а также закрытый трек, где каждый год меняют конфигурацию трассы и направление движения.

Катаются на картах как профессионалы, так и совсем новички, для которых в самом начале заезда проведут инструктаж. Кроме того, на территории есть музей ретро-автомобилей.

Фото: аск-вираж.рф
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«Пикник-парк»

Ещё одна зона, расположенная на территории соснового леса и находящаяся в черте города, — «Пикник-парк».

Здесь любители активного отдыха найдут всё, что душе угодно: обустроенную волейбольную площадку рядом с пляжем, большую протяженность велодорожек, тропинку для скандинавской ходьбы и верёвочный парк.

Кроме того, белгородцы смогут на месте взять напрокат велосипеды: взрослым придётся заплатить 200 рублей, а детям выдадут велосипед за 100 рублей.

Фото: https://vk.com/piknic_park
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Как ещё активно провести время в Белгороде?

— покататься на лошадях;

— попрыгать на батуте;

— поиграть в пейнтбол, лазертаг или страйкбол;

— поучаствовать в сплавах на байдарках;

— посетить аквапарк.

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