Аттракционы, батуты и велосипеды: как активно провести выходные с семьёй в Белгороде?

Активно проводить свои выходные дни хотят не только взрослые люди, но и семьи с детьми. Но есть ли в Белгороде такая возможность? Оказалось, что есть: в городе можно покататься на лошадях или спортивных картах, попрыгать на батуте и просто посетить парк аттракционов.

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