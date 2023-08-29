Артиллеристы ударили по ВСУ неподалёку от белгородской границы: видео

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Российские артиллеристы ударили по расположениям ВСУ в районе посёлка Казачья Лопань Харьковской области. Населённый пункт находится всего в 2 км от границы с Белгородской областью.
Как сообщили в Telegram-канале «Старше Эдды», ВС РФ продолжают оказывать давление на противника. В основном российские военнослужащие бьют по ВСУ из артиллерии, миномётов, дронами, а также при помощь снайперов.
На видео попала работа российской артиллерии по расположениям ВСУ в Казачьей Лопани.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об ударе по позициям ВСУ рядом с Белгородской областью. Как сообщалось, бойцы батальона «Ахмат-Запад» ударили «по позициям на территории таможенного поста „Нехотеевка“ со стороны Украины».