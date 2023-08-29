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ВС РФ «накрыли» расположение ВСУ рядом с Белгородской областью

Артиллеристы ударили по ВСУ неподалёку от белгородской границы: видео

29 августа 2023, 13:15
Фото: 1MI

ВС РФ «накрыли» расположение ВСУ рядом с Белгородской областью

Расположения противника находились в Казачьей Лопани Харьковской области. Видео работы российской артиллерии публикует Telegram-канал «Старше Эдды».

Российские артиллеристы ударили по расположениям ВСУ в районе посёлка Казачья Лопань Харьковской области. Населённый пункт находится всего в 2 км от границы с Белгородской областью.

Как сообщили в Telegram-канале «Старше Эдды», ВС РФ продолжают оказывать давление на противника. В основном российские военнослужащие бьют по ВСУ из артиллерии, миномётов, дронами, а также при помощь снайперов.

На видео попала работа российской артиллерии по расположениям ВСУ в Казачьей Лопани.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об ударе по позициям ВСУ рядом с Белгородской областью. Как сообщалось, бойцы батальона «Ахмат-Запад» ударили «по позициям на территории таможенного поста „Нехотеевка“ со стороны Украины».

Работа артиллеристов ВС РФ в белгородском приграничье
Видео: Telegram-канал «Старше Эдды»
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