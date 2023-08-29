Андрей Воробьев: К 2026 году Подмосковье получит 30 новых спортивных объектов

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
«Президент поставил перед нами задачу — сделать спорт доступным для каждого жителя. Мы реализуем масштабную программу строительства спортивной инфраструктуры. До конца 2023 года завершим физкультурно-оздоровительный комплекс в Можайске, ФОКи с крытым катком в Орехово-Зуеве, Волоколамске и Домодедове», — отчитался Воробьев. Губернатор также добавил, что в целом до конца 2026 года в регионе введут в эксплуатацию более 30 новых стадионов, бассейнов, катков и спорткомплексов. В то же время, заключил он, внимание будет уделено и объектам, требующим реконструкции. Об этом сообщает mosregtoday.
Ожидается, что этой зимой будет завершено возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком на улице Гагарина в Орехово-Зуеве. Площадь ледовой арены составит более 2,6 тысячи кв. метров. В двухэтажном здании нового ФОКа будут функционировать тренажерный и спортивный залы, а также сервис по прокату и заточке коньков.
Первый в Подмосковье манеж с полноразмерным футбольным полем (90 на 45 метров) появится в этом году на стадионе «Авангард» микрорайона Северный в Домодедове. Предполагается, что в новом манеже смогут проводить тренировки до восьми команд в одно и то же время. Также в микрорайоне откроют ФОК с крытым катком площадью более 4,7 тысячи кв. метров, где одновременно смогут кататься более 350 спортсменов.
Стадион «Спартак» в Серпухове после реконструкции откроет двери уже этой осенью. Теперь здесь появились футбольное поле с подогревом и крытыми трибунами на 2,5 тысячи мест, легкоатлетические дорожки, сектор для прыжков в длину, площадки для волейбола и баскетбола, электронное табло.
Полным ходом идет строительство ФОКа на 1-й Железнодорожной улице в Можайске, где планируются тренировки более 650 воспитанников местной спортшколы олимпийского резерва по самбо и дзюдо.
Физкультурно-оздоровительный комплекс в этом году откроет двери в Волоколамске, на Рижском шоссе. Новый двухэтажный ФОК объединит крытую ледовую арену с трибунами на 230 мест, зал технической подготовки хоккеистов с бросковой зоной и комплексом силовых тренажеров.
Еще один важный объект, модернизацию которого завершат в конце 2023 года, — стадион «Труд» на улице Спортивной в Балашихе.