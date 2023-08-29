Андрей Воробьев: К 2026 году Подмосковье получит 30 новых спортивных объектов

«Президент поставил перед нами задачу — сделать спорт доступным для каждого жителя. Мы реализуем масштабную программу строительства спортивной инфраструктуры. До конца 2023 года завершим физкультурно-оздоровительный комплекс в Можайске, ФОКи с крытым катком в Орехово-Зуеве, Волоколамске и Домодедове», — отчитался Воробьев. Губернатор также добавил, что в целом до конца 2026 года в регионе введут в эксплуатацию более 30 новых стадионов, бассейнов, катков и спорткомплексов. В то же время, заключил он, внимание будет уделено и объектам, требующим реконструкции. Об этом сообщает mosregtoday.