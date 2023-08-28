Выдающиеся заслуги: Александр Панин получил Высший знак отличия Белгородской области

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 08:14
Еженедельное оперативное совещание правительства области Вячеслав Гладков начал с вручения знака отличия за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в защите прав и законных интересов граждан на территории Белгородской области. Награждённый им Александр Панин занимает пост уполномоченного по правам человека в Белгородской области.
«Хочу сказать вам большое спасибо за вашу работу. За заботу о детях. И искренне считаю, что это заслуженная награда», — Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.
На текущую должность Александр Панин был назначен 23 апреля 2015 года. А 13 Июня 2019 года был переназначен на второй срок.
Данная должность учреждена Белгородской областной думой в марте 2009 года. Цель её создания — государственная защита прав и свобод человека и гражданина на территории Белгородской области, содействие их соблюдению и уважению органами государственной власти. Уполномоченный и сотрудники его аппарата содействуют правовому просвещению жителей области, участвуют в совершенствовании законодательства в сфере обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Высший знак отличия Белгородской области «Прохоровское поле — Третье ратное поле России» состоит из трёх круглых медалей: одной большой и двух малых. Также вручается свидетельство.