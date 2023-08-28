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Выдающиеся заслуги: Александр Панин получил Высший знак отличия Белгородской области

Выдающиеся заслуги: Александр Панин получил Высший знак отличия Белгородской области

28 августа 2023, 06:59
Фото: Bel.ru
В начале еженедельного оперативного совещания Правительства Белгородской области Вячеслав Гладков вручил Александру Панину Высший знак отличия Белгородской области «Прохоровское поле — Третье ратное поле России» II степени.

Еженедельное оперативное совещание правительства области Вячеслав Гладков начал с вручения знака отличия за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в защите прав и законных интересов граждан на территории Белгородской области. Награждённый им Александр Панин занимает пост уполномоченного по правам человека в Белгородской области.

«Хочу сказать вам большое спасибо за вашу работу. За заботу о детях. И искренне считаю, что это заслуженная награда», — Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

На текущую должность Александр Панин был назначен 23 апреля 2015 года. А 13 Июня 2019 года был переназначен на второй срок.

Данная должность учреждена Белгородской областной думой в марте 2009 года. Цель её создания — государственная защита прав и свобод человека и гражданина на территории Белгородской области, содействие их соблюдению и уважению органами государственной власти. Уполномоченный и сотрудники его аппарата содействуют правовому просвещению жителей области, участвуют в совершенствовании законодательства в сфере обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Высший знак отличия Белгородской области «Прохоровское поле — Третье ратное поле России» состоит из трёх круглых медалей: одной большой и двух малых. Также вручается свидетельство.

Панин Александр, Уполномоченный по правам человека в Белгородской областиПанин Александр, Уполномоченный по правам человека в Белгородской области
Вячеслав Гладков вручил Александру Панину Высший знак отличия Белгородской области «Прохоровское поле — Третье ратное поле России» II степени.Вячеслав Гладков вручил Александру Панину Высший знак отличия Белгородской области «Прохоровское поле — Третье ратное поле России» II степени.
Панин Александр, Уполномоченный по правам человека в Белгородской области
Фото: Официальный сайт Правительства Белгородской области
#Город#Белгородская область#Награда#Новости Белгорода#Правительство области#Оперативное совещание#Белгород#Татьяна Лукащева#Губернатор Вячеслав Гладков
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