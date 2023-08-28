Выдающиеся заслуги: Александр Панин получил Высший знак отличия Белгородской области

Данная должность учреждена Белгородской областной думой в марте 2009 года. Цель её создания — государственная защита прав и свобод человека и гражданина на территории Белгородской области, содействие их соблюдению и уважению органами государственной власти. Уполномоченный и сотрудники его аппарата содействуют правовому просвещению жителей области, участвуют в совершенствовании законодательства в сфере обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина.