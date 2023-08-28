Возврат к очному обучению: изменения могут внести по окончании первой четверти

Как доложил министр образования Белгородской области Андрей Милёхин, были проведены совещания среди директоров школ и заведующих детсадов для единого решения по выбору оптимального формата обучения. А с 14 по 26 августа проходило информирование родителей. Всего за это время было проведено более 800 родительских собраний. По итогам муниципальных собраний было проинформировано 12,6 тыс. родителей школьников и дошкольников. Такие проводились в: