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В формат обучения белгородцев могут внести изменения после первой четверти

Возврат к очному обучению: изменения могут внести по окончании первой четверти

28 августа 2023, 09:11
Фото: 1MI

В формат обучения белгородцев могут внести изменения после первой четверти

С 14 по 26 августа на территории области проводилось информирование родителей о работе образовательные учреждений в приграничных зонах и Белгороде. Каковы итоги и что может измениться по окончании первой учебной четверти, обсудили на еженедельном совещании правительства области.

Вячеслав Гладков заявил, что на территории приграничных зон необходимо вести постоянный мониторинг текущей обстановки. Особенно это касается образовательных учреждений: детсадов и школ. По итогам наблюдений после окончания первой учебной четверти будет решаться вопрос о закреплении или изменении формата обучения.

«Задача: постоянный мониторинг. Направление: возврат к нормальному учебному процессу. Но не в ущерб безопасности — рисковать никто не собирается», — Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

Как доложил министр образования Белгородской области Андрей Милёхин, были проведены совещания среди директоров школ и заведующих детсадов для единого решения по выбору оптимального формата обучения. А с 14 по 26 августа проходило информирование родителей. Всего за это время было проведено более 800 родительских собраний. По итогам муниципальных собраний было проинформировано 12,6 тыс. родителей школьников и дошкольников. Такие проводились в:

  • Белгороде;
  • Борисовском, Вейделевском, Волоконовском и Ровеньском районах;
  • Валуйском, Новооскольском, Шебекинском и Яковлевском городских округах.

Также проводятся индивидуальные консультации — в консультационных пунктах образовательных учреждений либо по номеру горячей линии 112, который прекратит работу с 1 сентября. По словам начальника департамента инфраструктурных решений области Сергея Четверикова, по горячей линии было отработано 186 обращений.

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