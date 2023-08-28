Возврат к очному обучению: изменения могут внести по окончании первой четверти

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Updated Сегодня, 09:12
Вячеслав Гладков заявил, что на территории приграничных зон необходимо вести постоянный мониторинг текущей обстановки. Особенно это касается образовательных учреждений: детсадов и школ. По итогам наблюдений после окончания первой учебной четверти будет решаться вопрос о закреплении или изменении формата обучения.
«Задача: постоянный мониторинг. Направление: возврат к нормальному учебному процессу. Но не в ущерб безопасности — рисковать никто не собирается», — Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.
Как доложил министр образования Белгородской области Андрей Милёхин, были проведены совещания среди директоров школ и заведующих детсадов для единого решения по выбору оптимального формата обучения. А с 14 по 26 августа проходило информирование родителей. Всего за это время было проведено более 800 родительских собраний. По итогам муниципальных собраний было проинформировано 12,6 тыс. родителей школьников и дошкольников. Такие проводились в:
Также проводятся индивидуальные консультации — в консультационных пунктах образовательных учреждений либо по номеру горячей линии 112, который прекратит работу с 1 сентября. По словам начальника департамента инфраструктурных решений области Сергея Четверикова, по горячей линии было отработано 186 обращений.