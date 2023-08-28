Водители автобусов боятся работать в Шебекино

Posted Сегодня, 19:52
Published Сегодня, 19:52
Modified Сегодня, 19:54
Updated Сегодня, 19:54
В сложной ситуации оказались Совхозная в Шебекино, которая удалена от остальной части города. Раньше к шебекинцам стабильно три раза в день приезжал автобус, а теперь — нет.
Теперь автобус не хотят ездить, причина — боятся. Мы просили восстановить транспортное сообщение в июле, писали заявления, тишина. В августе тоже тишина. Что нам делать?
Лариса, жительница Шебекино
Глава региона подтвердил, что проблемы есть, в том числе и с тем, что водители отказываются ездить из-за страха за свою жизнь. Но также проблемы с транспортом связаны с пассажиропотоком: он заметно сократился.
Решение приняли, сейчас жду обращение Владимира Жданова. Мы выделим дополнительные деньги на компенсацию потерю, которые есть у транспортной компании, исходя из сложной ситуации. Помогать будем, чтобы ситуация с проездом нормализовалась.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области