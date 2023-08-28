Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:52

Published Сегодня, 19:52

Modified Сегодня, 19:54

Updated Сегодня, 19:54

Водители автобусов боятся работать в Шебекино

Водители автобусов боятся работать в Шебекино

28 августа 2023, 19:52
Фото: 1MI
Проблемой с губернатором Белгородской области поделилась местная жительница. После сильных обстрелов жильцы отдалённой улицы остались без транспортного сообщения.

В сложной ситуации оказались Совхозная в Шебекино, которая удалена от остальной части города. Раньше к шебекинцам стабильно три раза в день приезжал автобус, а теперь — нет.

Теперь автобус не хотят ездить, причина — боятся. Мы просили восстановить транспортное сообщение в июле, писали заявления, тишина. В августе тоже тишина. Что нам делать?
Лариса, жительница Шебекино

Глава региона подтвердил, что проблемы есть, в том числе и с тем, что водители отказываются ездить из-за страха за свою жизнь. Но также проблемы с транспортом связаны с пассажиропотоком: он заметно сократился.

Решение приняли, сейчас жду обращение Владимира Жданова. Мы выделим дополнительные деньги на компенсацию потерю, которые есть у транспортной компании, исходя из сложной ситуации. Помогать будем, чтобы ситуация с проездом нормализовалась.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Подрядчикам перечислят 370 млн рублей за восстановление Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
В Шебекино шесть улиц остались без горячей водыБелгородцы пытаются получить единовременную выплату, не проживая в ШебекиноОдин человек погиб и трое пострадали в аварии под Шебекино в Белгородской области
#Общество#Белгородская область#Расписание#Шебекино#Автобусы#Общественный транспорт#Пассажиропоток#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Кто виноват в неприятном запахе в Белгороде?
Сегодня, 14:35
Глава Валуйского округа рассказал о состоянии раненных при обстреле
Сегодня, 16:36
Белгородский следком прокомментировал скандальную историю с подростками в Ровеньках
Сегодня, 12:17
Губернатор Гладков сообщил об уходе главы Белгородского района Перцева
Сегодня, 09:44
«На второй день случился сердечный приступ»: как белгородцы отдохнули в ОАЭ
Сегодня, 18:23
Осуждённый за мошенничество экс-депутат Белгорода Фуглаев не смог обжаловать приговор
Сегодня, 12:42