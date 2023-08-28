Виновных нашли, но родные погибших недовольны: о смертельном ДТП с военным бензовозом

Она рассказала, что как обычно супруг позвонил ей перед выездом с работы и сказал, что скоро будет дома. Самой Инны дома не было, она была у родственников в Москве. Спустя час муж так и не позвонил. Женщина почувствовала неладное и позвонила другу супруга, который также был в этой маршрутке. Но и его телефон не ответил.