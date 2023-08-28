Виновных нашли, но родные погибших недовольны: о смертельном ДТП с военным бензовозом

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Авария с участием служебного автомобиля и бензовоза произошла практически год назад. Следователи провели расследование. Но родственники погибших считают, что виновных не наказали. Журналисты Бел.Ру пообщались с Инной Гайворонской, которая потеряла в страшном ДТП мужа.
Она рассказала, что как обычно супруг позвонил ей перед выездом с работы и сказал, что скоро будет дома. Самой Инны дома не было, она была у родственников в Москве. Спустя час муж так и не позвонил. Женщина почувствовала неладное и позвонила другу супруга, который также был в этой маршрутке. Но и его телефон не ответил.
Я зашла в Telegram-канал и увидела сообщение, что рабочие пилорамы ехали домой и попали в ДТП — въехали в военный бензовоз, который стоял на проезжей части. Сразу семь погибших и три пострадавших. Двое скончались в больнице. Один человек на тот момент остался жив. Военный бензовоз стоял без опознавательных знаков, без аварийки, без знака о поломке.
Инна
На место аварии поехали родственники Инны, которые сообщили, что её мужа нет.
Женщина также рассказала, что когда супруг устраивался на работу, из Шебекино в Репное было неудобно добираться. Только на своём автомобиле. Тогда хозяин пилорамы сказал, что транспортное средство к месту работы он предоставляет.
Все, кто там работал, из Шебекино или близлежащих сёл по пути, пользовались ГАЗелью, которую называли маршруткой. Водитель их каждый день забирал из Шебекино, а потом развозил. Но само транспортное средство принадлежало непосредственно работодателю мужа.
Инна
После аварии к Инне и другим родственникам погибших приезжали представители правоохранительных органов и опрашивали. Также людей вызывали в ГИБДД.
Мужа телефон мне не отдали. Сказали, что он мог остаться в машине или вылететь. Также не было банковских карточек в борсетке и денег.
Инна
Спустя некоторое время Инна получила письмо с уведомлением о том, что дело закрыли. Работодатель сказал, что рабочие сами нанимали водителя, который, по словам сотрудников, уже был замечен в превышении скорости.
Муж мне постоянно говорил, что водитель постоянно летает на дорогах. У него были штрафы за превышение скорости. Буквально за неделю до аварии муж звонил и говорил, что патрульные остановили маршрутку и выписали водителю штраф за превышение скорости. Рабочие сообщили об этом работодателю, но он сказал, что ничего не может сделать.
Инна
Из документов, которые есть в распоряжении редакции, следует, что в ходе предварительного следствия было установлено, что около 18:00 28 октября 2022 года на 17 км автодороги Шебекино-Короча мужчина (водитель индивидуального предпринимателя Мартиросяна С. П.) за рулём ГАЗ-А65R35 (который также принадлежал ИП Мартиросян С. П.) ехал из Корочи в Шебекино и наехал на стоявший без опознавательных знаков на проезжей части неосвещённой части автодороги военный автомобиль.
В результате аварии на месте погибли восемь пассажиров микроавтобуса, двое получили травмы, а сам водитель умер в больнице.
Следователи возбудили уголовное дело, в котором усматривали причастность Мартиросяна С. П. к оказанию услуг по перевозке рабочих, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.
В документах указано, что в страховом полисе ОСАГО на автомобиль ГАЗ-А65R35 в графе цель использования транспортного средства была отметка «Личная», а в графе «Перевозка пассажиров» отметка отсутствовала. В свою очередь в территориальном отделе по Белгородской области Юго-восточного МУГАДН ЦФО у Мартиросяна и водителя не было лицензии на перевозку пассажиров, а сам автомобиль не был включён в реестр лицензий на осуществления перевозки пассажиров.
Из показаний свидетеля стало известно, что за техническим состоянием автомобилей на пилораме отвечал Мартиросян С. П., так как они все были оформлены на него. Но перед работой водители индивидуального предпринимателя никаких предрейсовых медосмотров у медиков не проходили. Также не проводились предрейсовые техосмотры у механиков, так как в штате ИП таких должностей нет. Журнал учёта техсостояния автомобилей и прохождения медосмотра не вёлся.
С другой стороны, во время изучения видеорегистратора с автобуса было зафиксировано, что военный автомобиль стоял без включённых аварийных огней. Также не было знака аварийной остановки.
Давая показания, Мартиросян отметил, что микроавтобус купил у частного лица в 2021 году. Транспортное средство находилось в исправном техсостоянии и предназначалось для перевозок рабочих от места проживания на работу и обратно. При этом автомобиль передали в пользование водителю, который и должен был перевозить рабочих.
Установить техническое состояние автомобиля, который перевозил людей, следователи не смогли из-за полученных повреждений. При этом в документах указано, что водитель не должен был ехать быстрее, чем 90 км/час, но фактически скорость достигала от 108 до 120 км/час. А водитель военного автомобиля должен был выставить аварийный знак и включить аварийные огни.
По итогам эксперты пришли к выводу, что причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения обоими водителями. А в действиях Мартиросяна отсутствует состав преступления по ч.3 ст. 238 УК РФ.
Уголовное преследование в отношении Мартиросяна прекратили. Однако родственники до сих пор стучат в разные инстанции, чтобы, по их мнению, виновные не остались безнаказанными. Своё обращение они оставили в соцсетях главы региона Вячеслава Гладкова.
Обращение прокомментировал оперштаб Белгородской области, отметив, что расследованием данного дела занимаются органы Военного следственного комитета РФ. Чтобы до конца разобраться в ситуации, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в данное ведомство.