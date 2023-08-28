В Валуйках построят ледовую арену

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Главу округа спросили, когда же в Валуйках начнут строить запланированный крытый каток. Чиновник ответил, что строительство ледовой арены в городе с населением около 33 тыс. человек, действительно, запланировано.
Строительство ледовой арены включено в пообъектный перечень строительства, реконструкции и капремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры области на 2024–2025 годы.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа
Никаких подробностей о будущем спортивном объекте Дыбов не раскрыл.
Напомним, после обстрелов в Валуйках было разрушено 108 жилых домов и 82 квартиры, ещё 119 домов разрушено снарядами в селе Соболевка Валуйского округа.