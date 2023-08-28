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В Валуйках построят ледовую арену

В Валуйках построят ледовую арену

28 августа 2023, 17:53
Фото: 1MI
28 августа в прямом эфире глава Валуйского округа Алексей Дыбов рассказал о строительстве в городе крытой ледовой арены.

Главу округа спросили, когда же в Валуйках начнут строить запланированный крытый каток. Чиновник ответил, что строительство ледовой арены в городе с населением около 33 тыс. человек, действительно, запланировано.

Строительство ледовой арены включено в пообъектный перечень строительства, реконструкции и капремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры области на 2024–2025 годы.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа

Никаких подробностей о будущем спортивном объекте Дыбов не раскрыл.

Напомним, после обстрелов в Валуйках было разрушено 108 жилых домов и 82 квартиры, ещё 119 домов разрушено снарядами в селе Соболевка Валуйского округа.

После обстрелов в Валуйках восстанавливают 79 частных домов
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#Спорт#Валуйки#Алексей дыбов#Ледовый каток#Кристина Семенчук
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