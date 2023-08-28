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В Шебекино шесть улиц остались без горячей воды

В Шебекино шесть улиц остались без горячей воды

28 августа 2023, 15:57
Фото: 1MI
Крупная авария на сетях водоснабжения случилась в городе Шебекино Белгородской области 28 августа. Без горячей воды остались шесть улиц, а восстановительные работы продлятся сутки, сообщил глава округа Владимир Жданов.

Причина отсутствия горячей воды в квартирах шебекинцев связана с порывом на сетях. Без воды остались многоквартирные дома на улице Мичурина (5, 6, 7, 13, 15), Парковой (11 и 12), Железнодорожной (5, 9, 10, 11, 12, 13), Фрунзе, 3, Рабочей (2, 3, 4, 6, 8) и Ленина (64, 66, 68, 70, 74, 76).

Без горячей воды жителям многоэтажек придётся провести сутки — восстановительные работы обещают завершить 29 августа.

В конце августа на бульваре Юности в Белгороде многоквартирный дом на три дня остался без воды из-за течи в одной из квартир. Аварийная служба просто перекрыла стояк и отложила решение вопроса с затопленной квартирой до понедельника.

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#Происшествия#Шебекино#Горячая вода#Порыв трубопровода#Кристина Семенчук#Аварийное отключение
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