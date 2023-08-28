В Шебекино шесть улиц остались без горячей воды

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Причина отсутствия горячей воды в квартирах шебекинцев связана с порывом на сетях. Без воды остались многоквартирные дома на улице Мичурина (5, 6, 7, 13, 15), Парковой (11 и 12), Железнодорожной (5, 9, 10, 11, 12, 13), Фрунзе, 3, Рабочей (2, 3, 4, 6, 8) и Ленина (64, 66, 68, 70, 74, 76).
Без горячей воды жителям многоэтажек придётся провести сутки — восстановительные работы обещают завершить 29 августа.
В конце августа на бульваре Юности в Белгороде многоквартирный дом на три дня остался без воды из-за течи в одной из квартир. Аварийная служба просто перекрыла стояк и отложила решение вопроса с затопленной квартирой до понедельника.