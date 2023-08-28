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Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:15

Updated Сегодня, 19:15

В небе Белгородской области отразили атаку ВСУ

В небе Белгородской области отразили атаку ВСУ

28 августа 2023, 19:03
Фото: 1MI
Об атаке беспилотника сообщили в Минобороны РФ. Его обезвредила система ПВО.
Сюжет
СВО

Над Белгородской областью вечером 29 августа система ПВО сбила БПЛА. Обезвредили беспилотник примерно в 21:00.

Конкретный муниципалитет, над которым сбили дрон, в ведомстве не указали. При этом некоторые жители Белгородского района около девяти вечера сообщали о громких звуках.

Напомним, также эти вечером ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Никто из мирных не пострадал, однако повреждения получили три частных дома. Один снаряд разрушил крышу сарая.

Белгородская область попала под новый обстрел ВСУ
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