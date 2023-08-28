В небе Белгородской области отразили атаку ВСУ

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
Над Белгородской областью вечером 29 августа система ПВО сбила БПЛА. Обезвредили беспилотник примерно в 21:00.
Конкретный муниципалитет, над которым сбили дрон, в ведомстве не указали. При этом некоторые жители Белгородского района около девяти вечера сообщали о громких звуках.
Напомним, также эти вечером ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Никто из мирных не пострадал, однако повреждения получили три частных дома. Один снаряд разрушил крышу сарая.