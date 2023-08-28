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В Модульбанке рассказали о запуске нового сервиса внутренней аналитики на маркетплейс

В Модульбанке рассказали о запуске нового сервиса внутренней аналитики на маркетплейс

28 августа 2023, 10:13
Фото: 1MI
В июне в российских СМИ было опубликовано исследование, посвященное анализу рынка маркетплейсов. Исследование составлено на основе выбора 150 000 продавцов.

Как передает издание properm.ru со ссылкой на авторов исследования, за год количество продавцов, работающих на двух маркетплейсах, выросло на 64 процента. Их доля в общем количестве предпринимателей возросла до 18 процентов, год назад она составляла 13 процентов. Исследователи отметили, что при работе на нескольких маркетплейсах продавцы получают доступ к более широкой аудитории потенциальных клиентов. Также интернет-магазины отличаются гибкой ценовой политикой, которая зависит от категории товаров. Все эти факторы позволяют предпринимателям наращивать объем продаж.

Благодаря «МаркетМетрике» на маркетплейсах можно выбирать и оценивать нишу по нескольким параметрам. Например, поиск по ключевым запросам, брендам, каталогу. Большинство аналитических сервисов позволяют оптимизировать карточки товаров для поисковой системы, делать прогнозы по закупкам и оборотам, анализировать продажи конкурентов, создавать товарные матрицы, выгружать необходимые данные. Все эти инструменты синхронизируются с крупными российскими интернет-магазинами.

В Модульбанке сообщили о запуске нового сервиса внутренней аналитики продаж на базе «МаркетМетрики». Сервис синхронизировали с основными маркетплейсами. Все данные о заказах, продажах и остатках выгружаются в личный кабинет пользователя.

За использование сервиса отдельно платить не нужно — он входит в пакет услуг на тарифах для селлеров. Об этом рассказала Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам.

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