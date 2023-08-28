В Модульбанке рассказали о запуске нового сервиса внутренней аналитики на маркетплейс

Как передает издание properm.ru со ссылкой на авторов исследования, за год количество продавцов, работающих на двух маркетплейсах, выросло на 64 процента. Их доля в общем количестве предпринимателей возросла до 18 процентов, год назад она составляла 13 процентов. Исследователи отметили, что при работе на нескольких маркетплейсах продавцы получают доступ к более широкой аудитории потенциальных клиентов. Также интернет-магазины отличаются гибкой ценовой политикой, которая зависит от категории товаров. Все эти факторы позволяют предпринимателям наращивать объем продаж.