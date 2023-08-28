В Модульбанке рассказали о запуске нового сервиса внутренней аналитики на маркетплейс

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Как передает издание properm.ru со ссылкой на авторов исследования, за год количество продавцов, работающих на двух маркетплейсах, выросло на 64 процента. Их доля в общем количестве предпринимателей возросла до 18 процентов, год назад она составляла 13 процентов. Исследователи отметили, что при работе на нескольких маркетплейсах продавцы получают доступ к более широкой аудитории потенциальных клиентов. Также интернет-магазины отличаются гибкой ценовой политикой, которая зависит от категории товаров. Все эти факторы позволяют предпринимателям наращивать объем продаж.
Благодаря «МаркетМетрике» на маркетплейсах можно выбирать и оценивать нишу по нескольким параметрам. Например, поиск по ключевым запросам, брендам, каталогу. Большинство аналитических сервисов позволяют оптимизировать карточки товаров для поисковой системы, делать прогнозы по закупкам и оборотам, анализировать продажи конкурентов, создавать товарные матрицы, выгружать необходимые данные. Все эти инструменты синхронизируются с крупными российскими интернет-магазинами.
В Модульбанке сообщили о запуске нового сервиса внутренней аналитики продаж на базе «МаркетМетрики». Сервис синхронизировали с основными маркетплейсами. Все данные о заказах, продажах и остатках выгружаются в личный кабинет пользователя.
За использование сервиса отдельно платить не нужно — он входит в пакет услуг на тарифах для селлеров. Об этом рассказала Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам.