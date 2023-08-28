В горбольнице № 2 объяснили, почему белгородца выписали с кровавыми порезами

По словам белгородца, 25 августа пациента выписали из больницы. При этом у мужчины была температура и раны на руках и ногах. Врачей попросили объяснить ситуацию. Медики утверждают, что пациент вёл себя агрессивно, поэтому его пришлось привязать к кровати.