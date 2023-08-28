В горбольнице № 2 объяснили, почему белгородца выписали с кровавыми порезами

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Буйного пациента привязали к койке в горбольнице №2 в Белгороде. О ситуации сообщил родственник пациента.
По словам белгородца, 25 августа пациента выписали из больницы. При этом у мужчины была температура и раны на руках и ногах. Врачей попросили объяснить ситуацию. Медики утверждают, что пациент вёл себя агрессивно, поэтому его пришлось привязать к кровати.
Более того, обратившийся белгородец рассказал, что в выписке врач якобы указал анализ крови прошлого декабря. Там указана неверная группа крови. Это главврач горбольницы №2 Роман Проценко не объяснил, зато рассказал о ситуации с привязыванием мужчины.
По словам главврача медучреждения, права пациента никто не ущемлял. Проценко заявил, что у привязывания были существенные причины. Их медик не назвал, сославшись на врачебную тайну.
«Не имею право разглашать врачебную тайну, поэтому указать все подробности вам не могу», — говорит Роман Проценко.
Также, по его словам, в ситуации разбирается заведующий отделением. Если конфликт уладить не выйдет, руководство проведёт служебную проверку.