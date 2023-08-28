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Порезы на руках пациента

В горбольнице № 2 объяснили, почему белгородца выписали с кровавыми порезами

28 августа 2023, 09:01
Фото: Telegram-канал «Белгородский канал»
Порезы на руках пациента

Буйного белгородца пришлось привязать к койке в горбольнице № 2

Житель региона пожаловался, что его родственника выписали из больницы с кровавыми порезами. Главврач горбольницы № 2 утверждает, что были весомые причины, но раскрывать врачебную тайну не стал. Подробности появились в Telegram-канале «Белгородский канал».

Буйного пациента привязали к койке в горбольнице №2 в Белгороде. О ситуации сообщил родственник пациента.

По словам белгородца, 25 августа пациента выписали из больницы. При этом у мужчины была температура и раны на руках и ногах. Врачей попросили объяснить ситуацию. Медики утверждают, что пациент вёл себя агрессивно, поэтому его пришлось привязать к кровати.

Более того, обратившийся белгородец рассказал, что в выписке врач якобы указал анализ крови прошлого декабря. Там указана неверная группа крови. Это главврач горбольницы №2 Роман Проценко не объяснил, зато рассказал о ситуации с привязыванием мужчины.

По словам главврача медучреждения, права пациента никто не ущемлял. Проценко заявил, что у привязывания были существенные причины. Их медик не назвал, сославшись на врачебную тайну.

«Не имею право разглашать врачебную тайну, поэтому указать все подробности вам не могу», — говорит Роман Проценко.

Также, по его словам, в ситуации разбирается заведующий отделением. Если конфликт уладить не выйдет, руководство проведёт служебную проверку.

Порезы на ногах пациента Порезы на ногах пациента
Порезы на руках пациента Порезы на руках пациента
Порезы на ногах пациента
Фото: Telegram-канал «Белгородский канал»
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