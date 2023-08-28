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В Чернянском районе завершилась смена православного лагеря «Рождественский»

В Чернянском районе завершилась смена православного лагеря «Рождественский»

28 августа 2023, 14:42
Фото: Фонд "Поколение"
12-я смена лагеря на базе детского оздоровительного центра «Орбита» прошла при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча.

Она была посвящена 80-летию сражения на Прохоровском поле, а участниками стали 83 воспитанника православных гимназий, воскресных школ, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей.

На протяжении двух недель, помимо духовного воспитания, для участников смены прошли мастер-классы по киноискусству, ораторскому мастерству, кудо, художественному слову, различным танцам, в том числе, по хип-хопу, а также спортивные турниры по футболу, баскетболу и волейболу.

«Я уже третий год подряд езжу в этот лагерь. Обожаю всех ребят и вожатых. Каждый день очень насыщенный, смена пролетела незаметно, как будто прошло два дня. В эту смену мне особенно запомнился танцевальный баттл и экскурсия в подземный монастырь в Холки. Я сама участвовала в хип-хоп-батлле и футбольном турнире»— рассказала Анна Игнатьева из Белгорода.

Фото: Фонд "Поколение"

«На протяжении 12 лет наш фонд и Белгородская митрополия реализует совместные проекты как в сфере образования, так и направленные на отдых детей. На этой смене православного лагеря участвовали дети со всей области. Они тесно общаются со своими наставниками, которые умеют преподать определённые знания и навыки. Также здесь можно обрести новых друзей и единомышленников. За 12 лет уже сформировалось целое поколение ребят, которые несут веру и добро», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Алексей Мирошник.

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#Общество#Белгородская область#Смена#Лагерь#Обучение#Кристина Семенчук
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