В Чернянском районе завершилась смена православного лагеря «Рождественский»

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Она была посвящена 80-летию сражения на Прохоровском поле, а участниками стали 83 воспитанника православных гимназий, воскресных школ, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей.
На протяжении двух недель, помимо духовного воспитания, для участников смены прошли мастер-классы по киноискусству, ораторскому мастерству, кудо, художественному слову, различным танцам, в том числе, по хип-хопу, а также спортивные турниры по футболу, баскетболу и волейболу.
«Я уже третий год подряд езжу в этот лагерь. Обожаю всех ребят и вожатых. Каждый день очень насыщенный, смена пролетела незаметно, как будто прошло два дня. В эту смену мне особенно запомнился танцевальный баттл и экскурсия в подземный монастырь в Холки. Я сама участвовала в хип-хоп-батлле и футбольном турнире», — рассказала Анна Игнатьева из Белгорода.
«На протяжении 12 лет наш фонд и Белгородская митрополия реализует совместные проекты как в сфере образования, так и направленные на отдых детей. На этой смене православного лагеря участвовали дети со всей области. Они тесно общаются со своими наставниками, которые умеют преподать определённые знания и навыки. Также здесь можно обрести новых друзей и единомышленников. За 12 лет уже сформировалось целое поколение ребят, которые несут веру и добро», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Алексей Мирошник.