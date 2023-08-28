В Чернянском районе завершилась смена православного лагеря «Рождественский»

«Я уже третий год подряд езжу в этот лагерь. Обожаю всех ребят и вожатых. Каждый день очень насыщенный, смена пролетела незаметно, как будто прошло два дня. В эту смену мне особенно запомнился танцевальный баттл и экскурсия в подземный монастырь в Холки. Я сама участвовала в хип-хоп-батлле и футбольном турнире», — рассказала Анна Игнатьева из Белгорода.