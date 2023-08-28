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Беспилотник ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области уничтожили два беспилотника ВСУ: фото

28 августа 2023, 10:20
Фото: ПУ ФСБ по Белгородской и Воронежской областям
Беспилотник ВСУ в Белгородской области

Пограничники уничтожили два беспилотника ВСУ в Белгородской области

22 августа дрон заметили в районе села Щетиновка. Ещё один беспилотник обнаружили в Грайворонском округе. Его удалось посадить с помощью средств РЭБ. На беспилотнике нашли взрывное устройство, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ.
Сюжет
Граница

Пограничники в Белгородской области посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотник ВСУ. Сотрудники пограничного управления пресекли очередную попытку пересечения воздушного пространства БПЛА.

22 августа на границе заметили, а затем ликвидировали дрон противника. Произошло это в районе села Щетиновка.

На следующий день беспилотник противника обнаружили неподалёку от села Пороз в Грайворонском горокруге. БПЛА квадрокоптерного типа посадили с помощью РЭБ. Как сообщается, прилетел аппарат со стороны Сумской области. На дроне нашли взрывное устройство. Его уничтожили.

Ранее сообщалось, что из-за удара беспилотника по Щетиновке погиб подполковник полиции. Трагедия случилась 26 августа. В тот день у правоохранителя был выходной. Он работал в собственном дворе.

Беспилотник ВСУ в Белгородской области Беспилотник ВСУ в Белгородской области
Беспилотник ВСУ в Белгородской области Беспилотник ВСУ в Белгородской области
Беспилотник ВСУ в Белгородской области
Фото: ПУ ФСБ по Белгородской и Воронежской областям
Baza: подполковник полиции погиб после атаки дрона на белгородское село
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#Белгородская область#Белгородский район#Граница#ФСБ#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Спецоперация#ВСУ#Дрон#СВО#Беспилотники#РЭБ
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