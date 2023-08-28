В Белгородской области уничтожили два беспилотника ВСУ: фото

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Пограничники в Белгородской области посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотник ВСУ. Сотрудники пограничного управления пресекли очередную попытку пересечения воздушного пространства БПЛА.
22 августа на границе заметили, а затем ликвидировали дрон противника. Произошло это в районе села Щетиновка.
На следующий день беспилотник противника обнаружили неподалёку от села Пороз в Грайворонском горокруге. БПЛА квадрокоптерного типа посадили с помощью РЭБ. Как сообщается, прилетел аппарат со стороны Сумской области. На дроне нашли взрывное устройство. Его уничтожили.
Ранее сообщалось, что из-за удара беспилотника по Щетиновке погиб подполковник полиции. Трагедия случилась 26 августа. В тот день у правоохранителя был выходной. Он работал в собственном дворе.