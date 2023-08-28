В Белгородской области уничтожили два беспилотника ВСУ: фото

На следующий день беспилотник противника обнаружили неподалёку от села Пороз в Грайворонском горокруге. БПЛА квадрокоптерного типа посадили с помощью РЭБ. Как сообщается, прилетел аппарат со стороны Сумской области. На дроне нашли взрывное устройство. Его уничтожили.