В Белгородской области строителям не выплатили обещанные деньги

Posted Сегодня, 20:16
Published Сегодня, 20:16
Modified Сегодня, 20:16
Updated Сегодня, 20:16
Глава региона информацию подтвердил и сказал, что этой историей занимаются правоохранители. Но региональные власти к решению этой проблемы тоже подключатся, соответствующее поручение Гладков дал министру ЖКХ области.
Конечно, нельзя наступать на одни и те же грабли. Уже много раз говорил, что ни в коем случае нельзя начинать работу, не заключив официальное соглашение. К сожалению, попадаются недобропорядочные работодатели и начинаются проблемы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Но при этом губернатор подчеркнул, что действовать власти могут только в рамках закона — через прокуратуру.
Напомним, в конце августа белгородцам выплатили честно заработанные 12 млн рублей, которых они никак не могли дождаться от своих работодателей. В числе должников значились центр кино «Победа», Белгородский НПЗ и «Белгородхлебопродукт».