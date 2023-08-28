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В Белгородской области строителям не выплатили обещанные деньги

В Белгородской области строителям не выплатили обещанные деньги

28 августа 2023, 20:16
Фото: Bel.ru
28 августа в прямом эфире губернатор Вячеслав Гладков зачитал обращение местной жительницы, которая рассказала о многомиллионных долгах по зарплате компании «Век», которая нанимала рабочих без официального оформления. Они записали обращение главе региона.

Глава региона информацию подтвердил и сказал, что этой историей занимаются правоохранители. Но региональные власти к решению этой проблемы тоже подключатся, соответствующее поручение Гладков дал министру ЖКХ области.

Конечно, нельзя наступать на одни и те же грабли. Уже много раз говорил, что ни в коем случае нельзя начинать работу, не заключив официальное соглашение. К сожалению, попадаются недобропорядочные работодатели и начинаются проблемы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Но при этом губернатор подчеркнул, что действовать власти могут только в рамках закона — через прокуратуру.

Напомним, в конце августа белгородцам выплатили честно заработанные 12 млн рублей, которых они никак не могли дождаться от своих работодателей. В числе должников значились центр кино «Победа», Белгородский НПЗ и «Белгородхлебопродукт».

Белгородцам вернули задержанные по зарплатам 12 млн рублей
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#Общество#Белгородская область#Строители#Долги по зарплате#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков
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