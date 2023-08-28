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В Белгородской области ребёнок пострадал из-за домогательств подростков?

В Белгородской области ребёнок пострадал из-за домогательств подростков?

28 августа 2023, 07:44
Фото: 1MI
В Сети появилась информация, что в Ровеньском районе ребёнка якобы заставили выполнить действия сексуального характера. Видео снимал другой подросток. Как оказалось, минобразования региона и администрация района в курсе истории: чиновники заявили, что проводится проверка.
Сюжет
Дети

Сообщается, что происшествие случилось в Ровеньках. Как стало известно, подростки здесь якобы заставили мальчика выполнить действия сексуального характера. Происходящее попало на видео.

Подробности появились в Telegram-канале «Белгород. Северный человек» — объединения последователей идей рэп-исполнителя Михаила Маваши. Сообщается, что мать потерпевшего несовершеннолетнего обращалась к родителям обидчика, но не получила от них ничего, кроме агрессии. Обратилась жительница региона и в полицию, но, судя по рассказу Маваши, результатов это не принесло.

При этом источник утверждает, что родитель снимавшего происходившее подростка якобы работает в системе правоохранительных органов.

На странице губернатора Вячеслава Гладкова белгородцы попросили объяснить произошедшее, однако комментарий от обратившегося мужчины на момент публикации был удалён им самим. Тем не менее на сообщение мужчины ответили министр образования региона Андрей Милёхин и глава Ровеньского района Татьяна Киричкова.

Министерство образования области, администрация муниципалитета и правоохранительные органы знают об этой ситуации. Сейчас с детьми и родителями работают психологи и педагоги. Следователи также подключены.
Андрей Милёхин

Как написали чиновники, публичное внимание может нанести детям дополнительные травмы. Замгубернатора добавил, что надеется, что обратившийся поможет сохранить как психику, так и здоровье детей, а правоохранительным органам — установить истину. Примерно такие же слова прозвучали и от Киричковой.

В администрации района знают о случившемся. Для работы с детьми и родителями приглашены психологи и педагоги. Считаю правильным прекратить публичное обсуждение этого случая, чтобы не нанести ещё большей травмы детям. Правоохранительные органы занимаются данным вопросом.
Татьяна Киричкова

На сообщение властей ответил и сам белгородец. Он считает, что обратить внимание на ситуацию нужно было давно.

«Чтобы этого не было, наверное, надо было сразу реагировать на обращение матери, а не через общественный резонанс с привлечением популярных лиц», — написал мужчина.

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