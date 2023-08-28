В Белгородской области ребёнок пострадал из-за домогательств подростков?

Подробности появились в Telegram-канале «Белгород. Северный человек» — объединения последователей идей рэп-исполнителя Михаила Маваши. Сообщается, что мать потерпевшего несовершеннолетнего обращалась к родителям обидчика, но не получила от них ничего, кроме агрессии. Обратилась жительница региона и в полицию, но, судя по рассказу Маваши, результатов это не принесло.