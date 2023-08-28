В Белгороде пропала молодая девушка

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
В Белгороде больше недели назад пропала 21-летняя девушка. Где она находится, неизвестно с 17 августа. Теперь к поиску Виктории Гридиной подключился отряд «Лиза Алерт».
У белгородки голубые глаза, русые волосы, худощавое телосложение и рост 150 см. В чём была на момент пропажи Виктория — неизвестно. С любой информацией о пропавшей девушке можете позвонить по номеру горячей линии поискового отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.
Напомним, ранее под Белгородом в Стрелецком пропал 73-летний мужчина, он уехал из своего дома на велосипеде. Спустя несколько дней его нашли живым. Где он был, не сообщалось.