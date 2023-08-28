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Published Сегодня, 17:37

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Updated Сегодня, 17:44

В Белгороде пропала молодая девушка

В Белгороде пропала молодая девушка

28 августа 2023, 17:37
Фото: Соцсети поискового отряда "ЛизаАлерт"
Это произошло ещё в середине августа, 17 числа. С тех пор её местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

В Белгороде больше недели назад пропала 21-летняя девушка. Где она находится, неизвестно с 17 августа. Теперь к поиску Виктории Гридиной подключился отряд «Лиза Алерт».

У белгородки голубые глаза, русые волосы, худощавое телосложение и рост 150 см. В чём была на момент пропажи Виктория — неизвестно. С любой информацией о пропавшей девушке можете позвонить по номеру горячей линии поискового отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.

Напомним, ранее под Белгородом в Стрелецком пропал 73-летний мужчина, он уехал из своего дома на велосипеде. Спустя несколько дней его нашли живым. Где он был, не сообщалось.

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
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