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В АТОР назвали Крым самым дешёвым направлением для бархатного сезона

Турция, Сочи или Крым? Где белгородцы смогут недорого отдохнуть в бархатный сезон

28 августа 2023, 10:37
Фото: 1MI

В АТОР назвали Крым самым дешёвым направлением для бархатного сезона

Стало известно, где туристы смогут дёшево отдохнуть у моря. Подробности сообщает «Российская газета».
Сюжет
Отдых

Стало известно, какие курорты в бархатный сезон обойдутся для россиян дешевле остальных. Таким регионом оказался Крым.

Согласно данным Ассоциации туроператоров России, в Крыму отдых на двоих за неделю с завтраками обойдётся всего в 20,8 тыс. рублей, однако это без учёта дороги.

На курортах в районе Сочи, напротив, сумма растёт. Как пишет издание, поездка в Геленджик на двоих с дорогой на десять дней обойдётся минимум в 74,5 тыс. рублей. Такая же сумма — на отдых в Анапе. В самом Сочи и того дороже — 85,5 тыс. рублей за десять дней.

Относительно недорого можно отдохнуть в Дагестане на берегу Каспийского моря. Недельное проживание в трёхзвёздочном отеле на двоих там обойдётся в 34,5 тыс. рублей.

Среди зарубежных курортов к стоимости российских приближена только Абхазия. Самый дешёвый тур обойдётся почти в 70 тыс. рублей.

Доступнее в бархатный сезон для россиян станут турецкие курорты. Пока цены начинаются от 95 тыс. рублей. Тем не менее туроператоры не исключают, что дешёвые предложения в Турцию могут появляться до середины октября.

«Всё включено»: названы дешёвые курорты Турции для отдыха всей семьёй
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#Общество#Отдых#Цены#Россия#Турция#Путешествие#Курорт#Наталья Корявых#Абхазия#Бархатный сезон
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