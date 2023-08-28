Турция, Сочи или Крым? Где белгородцы смогут недорого отдохнуть в бархатный сезон

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Стало известно, какие курорты в бархатный сезон обойдутся для россиян дешевле остальных. Таким регионом оказался Крым.
Согласно данным Ассоциации туроператоров России, в Крыму отдых на двоих за неделю с завтраками обойдётся всего в 20,8 тыс. рублей, однако это без учёта дороги.
На курортах в районе Сочи, напротив, сумма растёт. Как пишет издание, поездка в Геленджик на двоих с дорогой на десять дней обойдётся минимум в 74,5 тыс. рублей. Такая же сумма — на отдых в Анапе. В самом Сочи и того дороже — 85,5 тыс. рублей за десять дней.
Относительно недорого можно отдохнуть в Дагестане на берегу Каспийского моря. Недельное проживание в трёхзвёздочном отеле на двоих там обойдётся в 34,5 тыс. рублей.
Среди зарубежных курортов к стоимости российских приближена только Абхазия. Самый дешёвый тур обойдётся почти в 70 тыс. рублей.
Доступнее в бархатный сезон для россиян станут турецкие курорты. Пока цены начинаются от 95 тыс. рублей. Тем не менее туроператоры не исключают, что дешёвые предложения в Турцию могут появляться до середины октября.