Турция, Сочи или Крым? Где белгородцы смогут недорого отдохнуть в бархатный сезон

На курортах в районе Сочи, напротив, сумма растёт. Как пишет издание, поездка в Геленджик на двоих с дорогой на десять дней обойдётся минимум в 74,5 тыс. рублей. Такая же сумма — на отдых в Анапе. В самом Сочи и того дороже — 85,5 тыс. рублей за десять дней.