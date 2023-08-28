Стали известны имена победителей челленджа «Чистая вода» в рамках акции «Вода России»

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В соцсетях РФ уже не первый год проходит экологический челлендж «Воды России», задачей которого является привлечение внимания к сохранению чистоты водоемов в стране, пишет kp.ru.
«Вода России» — самая массовая волонтерская акция Российской Федерации. Ее участниками стали 8,2 миллиона граждан. Лозунг акции — «Принес — забери». Люди, посещая берега водоемов, нередко приносят с собой различные вещи, и, в соответствии с правилами акции, все принесенные предметы нужно унести обратно с собой. Экочеллендж и сама акция призваны донести идеи бережного отношения к родным водоемам и природе до максимально широкой аудитории, делая экологичную модель поведения общим правилом для всех россиян.
В соцсетях челленджем «Чистая вода» заинтересовались более 3 млн человек. Конкурсная программа состояла из двух этапов.
На фотографиях первого этапа челленджа должны были присутствовать изображения людей, животных и предметов, отраженных в воде или снятых через призму воды. Авторы лучших, по мнению жюри, фоторабот получили награды. Главным призом стал тур на двоих на Камчатку. Финалист, занявший второе место, в качестве приза получил ноутбук, а третье место досталось сразу шестерым участникам, которые получат в награду умные станции «Яндекс Лайт» с голосовым помощником «Алиса».
Видеоклипы, которые участники второго этапа снимали с конкурсной маской, размещались во «ВКонтакте», после чего при помощи генератора случайных чисел были отобраны победители. Так, шесть человек стали обладателями умных наушников, а еще шестеро — получили в качестве приза электронные часы. И все же самым значимым моментом в челлендже стали не награды, а та искренняя любовь к родным берегам, которую каждый из участников смог продемонстрировать в своей работе.