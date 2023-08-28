Стали известны имена победителей челленджа «Чистая вода» в рамках акции «Вода России»

Видеоклипы, которые участники второго этапа снимали с конкурсной маской, размещались во «ВКонтакте», после чего при помощи генератора случайных чисел были отобраны победители. Так, шесть человек стали обладателями умных наушников, а еще шестеро — получили в качестве приза электронные часы. И все же самым значимым моментом в челлендже стали не награды, а та искренняя любовь к родным берегам, которую каждый из участников смог продемонстрировать в своей работе.