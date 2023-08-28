Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Реабилитация раненных в СВО белгородцев

Реабилитацию раненных в СВО белгородцев в «Красиво» пока отложили

28 августа 2023, 09:54
Фото: 1MI
Реабилитация раненных в СВО белгородцев
В целях безопасности Вячеслав Гладков решил, что места реабилитации должны быть выбраны из числа медицинских учреждений, которые находятся за пределами 20-километровой приграничной зоны.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков поручил Андрею Иконникову установить к 1 сентября порядок работы и выбрать подход медицинской реабилитации участников СВО в санатории «Красиво». Но из-за сложившейся обстановки решение о выборе санатория Борисовского района в качестве реабилитационного центра временно отложено в целях безопасности граждан. Как сообщил министр здравоохранения области, уже в сентябре в «Красиво» могли бы принять более 60 пострадавших, а с началом 2024 года число пациентов могло бы увеличиться до 480.

Андрей Иконников добавил, что прохождение медицинской реабилитации также было рассмотрено и подготовлено в следующих учреждениях:

  • Алексеевская районная больница;
  • Чернянская ЦРБ;
  • Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации;
  • Вейделевская ЦРБ.
«Безусловно, будем готовить. За исключением одного — после того, как позволит оперативная обстановка. Никакой работы в 20-километровой зоне мы проводить не будем. Поэтому Чернянка — да, Алексеевка — да. Посмотреть по другим отделениям центральных районных больниц. Всё остальное — пока нет. Вопрос безопасности», — Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

Также губернатор сообщил, что планирует посетить завтра Алексеевскую ЦРБ, чтобы лично оценить условия и план работы учреждения по реабилитации белгородцев со средней и тяжелой степенью ранений, полученных в СВО.

Читайте также:
Работа ПВО в Белгороде, последствия обстрелов и запугивания: итоги дня«Точка-У», атака дронов, работа ПВО: что произошло в Белгородской области?Более 3,2 млрд рублей потратили на выплаты белгородцам из приграничья
#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Реабилитация#Белгород#Спецоперация#Татьяна Лукащева#Санаторий красиво#Приграничье#СВО#Участники СВО
Подпишитесь
Белгородский следком прокомментировал скандальную историю с подростками в Ровеньках
Сегодня, 12:17
Иркутский чиновник Довгалюк не подтвердил переход в белгородское правительство
Сегодня, 13:38
Детская электробезопасность: энергетики напоминают о правилах поведения в зонах ЛЭП
Сегодня, 11:10
Губернатор Гладков сообщил об уходе главы Белгородского района Перцева
Сегодня, 09:44
Виновных нашли, но родные погибших недовольны: о смертельном ДТП с военным бензовозом
Сегодня, 09:24
Осуждённый за мошенничество экс-депутат Белгорода Фуглаев не смог обжаловать приговор
Сегодня, 12:42