Реабилитацию раненных в СВО белгородцев в «Красиво» пока отложили

Ранее губернатор Вячеслав Гладков поручил Андрею Иконникову установить к 1 сентября порядок работы и выбрать подход медицинской реабилитации участников СВО в санатории «Красиво». Но из-за сложившейся обстановки решение о выборе санатория Борисовского района в качестве реабилитационного центра временно отложено в целях безопасности граждан. Как сообщил министр здравоохранения области, уже в сентябре в «Красиво» могли бы принять более 60 пострадавших, а с началом 2024 года число пациентов могло бы увеличиться до 480.