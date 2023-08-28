Реабилитацию раненных в СВО белгородцев в «Красиво» пока отложили

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
Ранее губернатор Вячеслав Гладков поручил Андрею Иконникову установить к 1 сентября порядок работы и выбрать подход медицинской реабилитации участников СВО в санатории «Красиво». Но из-за сложившейся обстановки решение о выборе санатория Борисовского района в качестве реабилитационного центра временно отложено в целях безопасности граждан. Как сообщил министр здравоохранения области, уже в сентябре в «Красиво» могли бы принять более 60 пострадавших, а с началом 2024 года число пациентов могло бы увеличиться до 480.
Андрей Иконников добавил, что прохождение медицинской реабилитации также было рассмотрено и подготовлено в следующих учреждениях:
«Безусловно, будем готовить. За исключением одного — после того, как позволит оперативная обстановка. Никакой работы в 20-километровой зоне мы проводить не будем. Поэтому Чернянка — да, Алексеевка — да. Посмотреть по другим отделениям центральных районных больниц. Всё остальное — пока нет. Вопрос безопасности», — Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.
Также губернатор сообщил, что планирует посетить завтра Алексеевскую ЦРБ, чтобы лично оценить условия и план работы учреждения по реабилитации белгородцев со средней и тяжелой степенью ранений, полученных в СВО.