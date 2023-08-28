«Пытка „газовой камерой“»: Путину пожаловались на тлеющую под Белгородом свалку

Жители Шебекино записали видеообращение президенту Владимиру Путину по поводу горящего полигона ТБО, находящегося в черте города. По словам шебекинцев, терпеть тлеющую свалку они вынуждены уже пять лет. Более того, люди обращались к чиновникам, но это не принесло результатов.