Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Путину пожаловались на свалку под Белгородом

«Пытка „газовой камерой“»: Путину пожаловались на тлеющую под Белгородом свалку

28 августа 2023, 08:24
Фото: 1MI
Путину пожаловались на свалку под Белгородом

Шебекинцы обратились к Путину из-за тлеющей свалки

Жители Шебекино записали видеообращение президенту Владимиру Путину из-за находящегося в черте города полигона ТБО. По словам местных жителей, они вынуждены дышать смогом. Более того, шебекинцы утверждают, что писали обращения из года в год, но безрезультатно.
Сюжет
Мусор

Жители Шебекино записали видеообращение президенту Владимиру Путину по поводу горящего полигона ТБО, находящегося в черте города. По словам шебекинцев, терпеть тлеющую свалку они вынуждены уже пять лет. Более того, люди обращались к чиновникам, но это не принесло результатов.

«Мы уже называем это „газовой камерой“. Пыткой камерой. Полигон находится в черте города, протяжённость — порядка 12 км. И он ежегодно накрывает нас смогом, гарью», — говорится в обращении.

Шебекинцы считают, что бездействуют и прокуратура, и Роспотребнадзор. Людям говорят, что загрязнение находится в пределах нормы. В связи с этим шебекинцы попросили Путина разобраться в ситуации.

«Мы захлёбываемся в собственном кашле», — продолжили обратившиеся.

Также, по словам жителей, губернатор Вячеслав Гладков обратил внимание на проблему и поручил решить её своему заместителю Юлии Щедриной. Люди уверены, что это не поможет. Шебекинцы считают, что в ситуации виновата местная администрация.

В середине августа площадь возгорания на свалке была порядка 10-12 га. Губернатор Гладков поручил Щедриной исправить ситуацию. Предварительный срок реализации — до 1 ноября 2023 года.

Однако на тлеющий полигон жители жаловались неоднократно. Аналогичные обращения в Сети появлялись в том числе в конце июля. Шебекинцы рассказали, что открывать окна невозможно из-за жары, поэтому дискомфорт доставляют не только вонь, но и духота.

«Дальше будет хуже»: стали известны причины возгорания на шебекинской свалке
Узнать подробнее
Читайте также:
«Мы дышим этой гадостью»: жители белгородского Шебекино жалуются на тлеющую свалку«Проблем больше, чем от обстрелов». Гладков — о горящей под Шебекино свалкеГладков прокомментировал загоревшуюся после обстрела свалку в Шебекино
#Город#Белгородская область#Владимир Путин#Возгорание#Мусор#Свалка#Шебекино#Жалоба#Обращение#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Юлия Щедрина#Смог#Полигон ТБО#Шебекинский горокруг#Гарь
Подпишитесь
Белгородский следком прокомментировал скандальную историю с подростками в Ровеньках
Сегодня, 12:17
Иркутский чиновник Довгалюк не подтвердил переход в белгородское правительство
Сегодня, 13:38
Детская электробезопасность: энергетики напоминают о правилах поведения в зонах ЛЭП
Сегодня, 11:10
Губернатор Гладков сообщил об уходе главы Белгородского района Перцева
Сегодня, 09:44
Виновных нашли, но родные погибших недовольны: о смертельном ДТП с военным бензовозом
Сегодня, 09:24
Осуждённый за мошенничество экс-депутат Белгорода Фуглаев не смог обжаловать приговор
Сегодня, 12:42