«Пытка „газовой камерой“»: Путину пожаловались на тлеющую под Белгородом свалку

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Жители Шебекино записали видеообращение президенту Владимиру Путину по поводу горящего полигона ТБО, находящегося в черте города. По словам шебекинцев, терпеть тлеющую свалку они вынуждены уже пять лет. Более того, люди обращались к чиновникам, но это не принесло результатов.
«Мы уже называем это „газовой камерой“. Пыткой камерой. Полигон находится в черте города, протяжённость — порядка 12 км. И он ежегодно накрывает нас смогом, гарью», — говорится в обращении.
Шебекинцы считают, что бездействуют и прокуратура, и Роспотребнадзор. Людям говорят, что загрязнение находится в пределах нормы. В связи с этим шебекинцы попросили Путина разобраться в ситуации.
«Мы захлёбываемся в собственном кашле», — продолжили обратившиеся.
Также, по словам жителей, губернатор Вячеслав Гладков обратил внимание на проблему и поручил решить её своему заместителю Юлии Щедриной. Люди уверены, что это не поможет. Шебекинцы считают, что в ситуации виновата местная администрация.
В середине августа площадь возгорания на свалке была порядка 10-12 га. Губернатор Гладков поручил Щедриной исправить ситуацию. Предварительный срок реализации — до 1 ноября 2023 года.
Однако на тлеющий полигон жители жаловались неоднократно. Аналогичные обращения в Сети появлялись в том числе в конце июля. Шебекинцы рассказали, что открывать окна невозможно из-за жары, поэтому дискомфорт доставляют не только вонь, но и духота.