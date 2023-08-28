Пьяный белгородец испугался незнакомца, бросил «Газель» на светофоре и сбежал

Правоохранители нашли подозреваемого — им оказался 26-летний местный житель. В день происшествия выпивший парень заметил припаркованное авто. Оно оказалось незапертым. Белгородец нашёл ключи в бардачке и поехал кататься. Вскоре он услышал, как ему сигналят, и убежал. Об угоне хозяин машины узнал от приятеля и сотрудников полиции.