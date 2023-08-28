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Пьяный белгородец испугался незнакомца, бросил «Газель» на светофоре и сбежал

Пьяный белгородец испугался незнакомца, бросил «Газель» на светофоре и сбежал

28 августа 2023, 13:11
Фото: 1MI
Выпивший мужчина ночью залез в чужую «Газель» и отправился кататься. На светофоре ему посигналил другой водитель — знакомый владельца грузовика. Угонщик испугался, выбежал из машины и скрылся, сообщили в региональном УМВД.

Выпивший белгородец залез в чужую «Газель» и отправился кататься. По дороге ему попался знакомый владельца грузовика. Угонщик испугался и убежал.

В дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобиля. Очевидец происшествия заявил, что застал угонщика врасплох. Как оказалось, автомобилист увидел на светофоре машину своего знакомого и посигналил в качестве приветствия. Однако из-за руля выбежал незнакомец и скрылся.

Правоохранители нашли подозреваемого — им оказался 26-летний местный житель. В день происшествия выпивший парень заметил припаркованное авто. Оно оказалось незапертым. Белгородец нашёл ключи в бардачке и поехал кататься. Вскоре он услышал, как ему сигналят, и убежал. Об угоне хозяин машины узнал от приятеля и сотрудников полиции.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.

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