Пьяный белгородец испугался незнакомца, бросил «Газель» на светофоре и сбежал

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Выпивший белгородец залез в чужую «Газель» и отправился кататься. По дороге ему попался знакомый владельца грузовика. Угонщик испугался и убежал.
В дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобиля. Очевидец происшествия заявил, что застал угонщика врасплох. Как оказалось, автомобилист увидел на светофоре машину своего знакомого и посигналил в качестве приветствия. Однако из-за руля выбежал незнакомец и скрылся.
Правоохранители нашли подозреваемого — им оказался 26-летний местный житель. В день происшествия выпивший парень заметил припаркованное авто. Оно оказалось незапертым. Белгородец нашёл ключи в бардачке и поехал кататься. Вскоре он услышал, как ему сигналят, и убежал. Об угоне хозяин машины узнал от приятеля и сотрудников полиции.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.