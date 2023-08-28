После обстрела в Уразово повреждены 52 дома, детсад и ФОК

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
После обстрела из «Градов» в Уразово придётся восстанавливать 52 жилых дома, 41 хозпостройку, два магазина, одну заправку, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Русич», восемь легковых автомобилей и один грузовик.
Газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение в посёлке восстановили в полном объёме. За выходные дни вывезли строительный мусор от разрушенных домов, закрыли тепловой контур. Шесть домов ждёт государственная экспертиза, чтобы определить их дальнейшую судьбу.
Все дома и хозпостройки будут восстановлены в полном объёме. Также будет выплачена компенсация за повреждённый транспорт. В первую очередь мы восстанавливаем дома, а также жилые летние кухни. Потом перейдём на хозпостройки, заборы. Никого не оставим без внимания.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа
Дыбов подчеркнул, что после завершения всех работ каждый собственник напишет расписку о том, что его удовлетворяет качество строительных работ и они восстановили его дом в том состоянии, в котором он был до обстрела.
В Уразово, по данным статистики, проживает около 6500 человек.
В субботу по поселку было выпущено выпустили 12 снарядов из РСЗО «Град», пострадали шесть человек, один мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии. Неспокойно было 26 августа и над Белгородом: работала ПВО. А 25 августа в Шебекинском округе под обстрел попала животноводческая ферма, погиб крупный рогатый скот.