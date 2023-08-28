Полное руководство по email-маркетингу: контент, аналитика, автоматизация

Этот инструмент активно используется компаниями для продвижения товаров и услуг, увеличения продаж, повышения лояльности аудитории. Согласно исследованиям, email по-прежнему остается одним из самых эффективных маркетинговых каналов с отдачей $42 прибыли на каждый вложенный доллар.