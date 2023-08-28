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Published Сегодня, 08:48

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Полное руководство по email-маркетингу: контент, аналитика, автоматизация

Полное руководство по email-маркетингу: контент, аналитика, автоматизация

28 августа 2023, 08:48
Фото: pxhere.com
Email-маркетинг представляет собой практику отправки коммерческих или информационных сообщений группе подписчиков по электронной почте.

Этот инструмент активно используется компаниями для продвижения товаров и услуг, увеличения продаж, повышения лояльности аудитории. Согласно исследованиям, email по-прежнему остается одним из самых эффективных маркетинговых каналов с отдачей $42 прибыли на каждый вложенный доллар.

Виды email-рассылок

Существует несколько разновидностей рассылок email, каждая из которых обладает своими особенностями.

Регулярная

Рассылка направляется подписчикам через заранее установленные промежутки времени — ежедневно, еженедельно, ежемесячно.

Плюсы: позволяет поддерживать постоянный контакт с аудиторией.

Минусы: требует регулярного создания качественного контента.

Пример: ежемесячный дайджест новостей компании.

Триггерная

Отправляется подписчику после определенного события — регистрации на сайте, совершения покупки, подхода даты дня рождения и т. д.

Плюсы: позволяет автоматизировать коммуникацию.

Минусы: требует интеграции с другими системами.

Пример: письмо с купоном после добавления товара в корзину.

Сегментированная

Контент и тематика рассылки зависят от принадлежности подписчика к определенному сегменту.

Плюсы: позволяет персонализировать сообщения.

Минусы: требует разделения базы на сегменты.

Пример: рассылка с акциями для постоянных клиентов.

Вид рассылки Периодичность Триггер Персонализация
Регулярная По расписанию Нет Средняя
Триггерная По событию Да Средняя
Сегментированная Варьируется Нет Высокая

Для отправки разных типов рассылок можно использовать универсальные сервисы рассылки email, позволяющие настраивать триггеры и сегментацию.

Контент email-рассылок

Контент рассылок может включать текст, изображения, инфографику, аудио, видео, элементы интерактива и т. д.

Рекомендации по созданию контента:

  • ориентация на потребности аудитории;
  • смысловая нагрузка каждого элемента;
  • соблюдение брендбука;
  • использование ярких заголовков и подзаголовков;
  • высокое качество изображений;
  • минимизация объема текста;
  • призывы к действию.

Пример успешного контента: интерактивный каталог от IKEA, позволяющий создавать дизайн интерьера виртуально.

Креативные форматы рассылок:

  • истории и кейсы;
  • опросы и викторины;
  • интерактивные игры;
  • персонализация приветствий;
  • анимированная графика.

Показатели эффективности

Эффективность email-рассылки можно оценить с помощью ключевых метрик. Их анализ позволяет понять, насколько успешна рассылка в достижении маркетинговых целей.

Особое внимание стоит уделить следующим показателям:

  • Процент открытий писем — показывает интерес аудитории к рассылке. Чем выше открытия, тем лучше.
  • Кликабельность ссылок — отражает вовлеченность подписчиков. Желательно поддерживать на уровне не ниже 10%.
  • Процент отписок от рассылки — если растет — стоит пересмотреть контент и периодичность.
  • Конверсия в целевое действие — главный показатель эффективности, зависит от бизнес-цели.

Анализ метрик позволяет оценить результативность рассылки и выявить возможности оптимизации.

Бенчмаркинг эффективности по отраслям:

  • IT — открытия 50%, кликабельность 10%;
  • E-commerce — открытия 30%, конверсия 2%;
  • SaaS — отписки менее 1%.

Рекомендации по повышению эффективности:

  • A/B тестирование рассылок;
  • оптимизация длины и формата;
  • персонализация контента;
  • выбор удобного времени отправки;
  • использование триггерных рассылок.

Заключение

Email-маркетинг при грамотном подходе позволяет эффективно привлекать и удерживать аудиторию. Ключевыми факторами успеха являются качественный контент, глубокий анализ данных и автоматизация рутинных процессов. Инструменты для email-рассылок предоставляют множество возможностей для реализации стратегии, нацеленной на максимальную отдачу от инвестиций.

Реклама. Рекламодатель: ООО «Майло Пост», ИНН 5022074196. https://mailopost.ru/?erid=LjN8KCn2F

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