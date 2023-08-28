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Около 500 шебекинцев занимают общежития колледжей в Белгороде

Около 500 шебекинцев занимают общежития колледжей в Белгороде

28 августа 2023, 19:42
Фото: 1MI
В ходе прямого эфира 28 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков зачитал жалобы местной жительницы, которая не может устроить своего сына в общежитие колледжа, потому что оно отдано под ПВР и там живут переселенцы.
Сюжет
Пвр

«Прошу прокомментировать ситуацию со студенческими общежитиями колледжей в Белгороде. Наши дети остались на улице, студенческое общежитие занято под ПВР. Нашим детям тоже нужно жить, учиться, много кто живёт далеко от города, много детей из Шебекинского округа. Никто ничего не знает», — написала женщина губернатору.

Вячеслав Гладков подтвердил информацию и рассказал, что в общежитиях колледжей в Белгороде проживают более 500 человек из Шебекинского округа и Новой Таволжанки в частности.

Мы постараемся максимально быстро, с одной стороны, строить, чтобы люди вернулись в свои дома. С другой стороны, понимаем, что и детям нужно учиться. Ваш ребёнок не останется на улице. Андрей Милёхин (министр образования Белгородской области — прим. ред.) ждёт Вашего звонка и вопрос будем, конечно, решать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, за питание и проживание жителей приграничья из областного бюджета Белгороду выделили 127,4 млн рублей.

За питание и проживание людей в ПВР Белгороду и районам направят 163,7 млн рублей
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#Общество#Белгородская область#Студенты#Общежития#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Пвр#Пункты ПВР
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