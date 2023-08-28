Около 500 шебекинцев занимают общежития колледжей в Белгороде

«Прошу прокомментировать ситуацию со студенческими общежитиями колледжей в Белгороде. Наши дети остались на улице, студенческое общежитие занято под ПВР. Нашим детям тоже нужно жить, учиться, много кто живёт далеко от города, много детей из Шебекинского округа. Никто ничего не знает», — написала женщина губернатору.