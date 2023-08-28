Очередь к полигону и отсутствие контейнеров: проблемы с ТКО в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Как сообщил генеральный директор ООО «ЦЭБ» Сергей Дуюн во время оперсовещания правительства, по результатам работы за полгода был выявлен ряд проблем, влияющий на качество выполнения услуги. Первая проблема — состояние инфраструктуры обращения с ТКО.
Полигон в Белгороде, в районе старой городской свалки — продолжается проблема с подъездными путями. На прошлой неделе у нас разгрузка затянулась из-за того, что техника не могла проехать на полигон. Выстроилась очередь, порядка 15 машин. Эта проблема повторяется каждый раз. Даже в сухую погоду.
Сергей Дуюн
Глава региона Вячеслав Гладков поинтересовался, кто является собственником полигона и кому принадлежит этот участок дороги. Глава ЦЭБа ответил, что собственник полигона — «Экотранс», а дорога принадлежит городу и району.
Далее — у нас ненадлежащее состояние мест накопления, либо их отсутствие. Туда же относится пакетный сбор. В регионе оборудовано 20 815 контейнерных площадок, более 240 тыс. домовладений и 11 тыс. хозсубъектов — с бестарным сбором ТКО. Такой вид сбора встречается даже в МКД. Такой пример у нас есть в Губкинском округе.
Сергей Дуюн
По словам Дуюна, строительство контейнерных площадок улучшит эстетический облик региона и экологическую обстановку. Построить необходимо пять тысяч площадок в Старом Осколе, Белгороде и Белгородском районе. Ещё одна проблема — нехватка контейнеров. На эти цели необходимо порядка 1 млрд рублей.
Контейнерные площадки эстетического восприятия не создают. Почему вы не рассматриваете вариант заглублённых контейнеров?
Вячеслав Гладков
Дуюн отметил, что заглубленные контейнеры дорогостоящие.
Да вы не занимались этим просто. Заглублённые контейнеры никакого вот этого уродства не создают. Никаких площадок, никаких заборов и крыш не строится. Максимальная эстетика и порядок.
Вячеслав Гладков