Очередь к полигону и отсутствие контейнеров: проблемы с ТКО в Белгородской области

По словам Дуюна, строительство контейнерных площадок улучшит эстетический облик региона и экологическую обстановку. Построить необходимо пять тысяч площадок в Старом Осколе, Белгороде и Белгородском районе. Ещё одна проблема — нехватка контейнеров. На эти цели необходимо порядка 1 млрд рублей.