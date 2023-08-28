Названы причины подорожания хлеба в России

В Минсельхозе РФ в свою очередь заявили, что на внутреннем рынке нет проблем с зерном и продуктами его переработки, включая муку для хлебопекарен. Цены на пшеницу, говорят в ведомстве, остались на уровне прошлого года или даже ниже. В Мисельхозе считают, что цены на хлеб по итогам года вырастут не выше уровня инфляции.