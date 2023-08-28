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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Хлеб в России может подорожать из-за дорогой логистики

Названы причины подорожания хлеба в России

28 августа 2023, 14:08
Фото: Midjourney

Хлеб в России может подорожать из-за дорогой логистики

До конца года цены на хлеб могут увеличиться на 7-10%. Причины — подорожание логистики, муки, а также увеличение фонда оплаты труда работников, занятых в производстве продукта, сообщают «Новые известия» со ссылкой на РБК.

Национальный союз хлебопечения сообщает о том, что стоимость доставки хлеба впервые превысила затраты на муку для его приготовления. Представители организации отмечают, что производителям всё труднее удерживать цены на текущем уровне. К концу года ожидается рост на 7-10%, пишет издание со ссылкой на РБК.

Исполнительный директор союза Рустам Айдиев отмечает, что в последний раз цены на хлеб повышали весной прошлого года. Это было связано с увеличением затрат производителей. После стабилизации ситуации некоторые хлебозаводы частично снизили стоимость, однако полностью вернуться к прежнему уровню не удалось из-за экономической ситуации.

Рустам Айдиев подчёркивает, что удорожание логистики, основного сырья — муки, а также рост фонда оплаты труда оказывают влияние на рост себестоимости хлеба. Цена на муку за последний месяц выросла на 15-18% по сравнению с предыдущим годом.

Стоимость логистики также увеличилась на 30% по сравнению с прошлым годом. Это оказывает прямое влияние на стоимость хлеба, так как он доставляется в магазины ежедневно. В итоге доля расходов на доставку впервые превысила долю основного сырья — муки.

В Минсельхозе РФ в свою очередь заявили, что на внутреннем рынке нет проблем с зерном и продуктами его переработки, включая муку для хлебопекарен. Цены на пшеницу, говорят в ведомстве, остались на уровне прошлого года или даже ниже. В Мисельхозе считают, что цены на хлеб по итогам года вырастут не выше уровня инфляции.

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#Экономика#Хлеб#Подорожание#Мука#Рост цен#Логистика
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