«На второй день случился сердечный приступ»: как белгородцы отдохнули в ОАЭ

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
В августе семья из города Валуйки Белгородской области решила поехать на отдых в Объединённые Арабские Эмираты, но всё обернулось несчастьем на второй день.
Мы с мужем прилетели в ОАЭ, на второй день пребывания в городе Шарджа у моего мужа случился сердечный приступ. Скорая увезла его в госпиталь, с 12 августа он не выходит из комы. Состояние крайне тяжёлое, его перевели в другой госпиталь, начались пролежни, требуется уход. Деньги страховой компании на исходе. Очень прошу вас: помогите с транспортировкой домой!
Наталья, жительница Валуек
По словам Натальи, она уже обращалась за помощью к министру здравоохранения Андрею Иконникову и главе округа Алексею Дыбову. «Спасибо большое, они делают всё возможное, но процесс идёт очень медленно», — написала женщина.
Губернатора поразила история белгородцев. Он впервые узнал о происходящем и пообещал помочь, но попросил немного времени.
Сейчас занимаюсь этим вопросом. Мы обязательно поможем — дайте нам немного времени. О вашем вопросе только что узнал.
Вячеслав Гладков, глава Белгородской области