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Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

Белгородец впал в кому после сердечного приступа в ОАЭ

«На второй день случился сердечный приступ»: как белгородцы отдохнули в ОАЭ

28 августа 2023, 18:23
Фото: 1MI

Белгородец впал в кому после сердечного приступа в ОАЭ

Историю своей поездки с мужем рассказала жительнице Валуек Наталья. Она попросила губернатора Белгородской области помочь перевезти супруга домой.

В августе семья из города Валуйки Белгородской области решила поехать на отдых в Объединённые Арабские Эмираты, но всё обернулось несчастьем на второй день.

Мы с мужем прилетели в ОАЭ, на второй день пребывания в городе Шарджа у моего мужа случился сердечный приступ. Скорая увезла его в госпиталь, с 12 августа он не выходит из комы. Состояние крайне тяжёлое, его перевели в другой госпиталь, начались пролежни, требуется уход. Деньги страховой компании на исходе. Очень прошу вас: помогите с транспортировкой домой!
Наталья, жительница Валуек

По словам Натальи, она уже обращалась за помощью к министру здравоохранения Андрею Иконникову и главе округа Алексею Дыбову. «Спасибо большое, они делают всё возможное, но процесс идёт очень медленно», — написала женщина.

Губернатора поразила история белгородцев. Он впервые узнал о происходящем и пообещал помочь, но попросил немного времени.

Сейчас занимаюсь этим вопросом. Мы обязательно поможем — дайте нам немного времени. О вашем вопросе только что узнал.
Вячеслав Гладков, глава Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Валуйки#Отпуск#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Оаэ#Сердечный приступ#Кома
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