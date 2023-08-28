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Published Сегодня, 14:55

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Белгородцы не оценили стоимость школьных товаров на Wildberries

На треть, а где — и вполовину: белгородцев расстроили цены Wildberries к 1 сентября

28 августа 2023, 14:55
Фото: Midjourney

Белгородцы не оценили стоимость школьных товаров на Wildberries

В преддверии Дня знаний белгородцы всё чаще заказывают необходимые школьные товары удалённо. Как минимум, это экономит время. Но позволяет ли это сохранить семейный бюджет — вопрос. Журналисты Бел.Ру изучили, как изменились цены на Wildberries.

Конец августа — жаркая пора для родителей всех школьников. Список канцтоваров получен, разрешение на очное (или очно-заочное) обучение дано, осталось малое — купить всё необходимое не в ущерб семейному бюджету.

Чтобы сэкономить время, предприимчивые родители ищут недорогие, но качественные изделия на сайтах маркетплейсов. Начнём с мальчиков. На Wildberries стоимость костюма на ребёнка младших классов варьируется в пределах 3000-5000 рублей. При этом, судя по изменению цены, с конца июня она выросла на 400-2000 рублей. Но, конечно же, всё зависит от фирмы, фасона и модели.

Что касается туфель, их можно найти за 2000-3000 рублей. При этом чуть более чем за месяц ценник взлетел минимум на 1000 рублей. А стоимость рубашек увеличилась на 300-700 рублей. Сейчас ценник стартует от 700 до 2000 рублей.

Стало дороже собрать в школу и девочек. К примеру, сарафаны подорожали на 500-1000 рублей. Сейчас их стоимость варьируется в пределах 2000-5000 рублей. Практически на столько же выросли цены и на блузки. Сейчас интересные варианты можно найти за 1000-3000 рублей. А вот туфли стали рекордсменами по увеличению стоимости — на 1000-2000 рублей. В среднем за пару для юной модницы придётся выложить в районе 3000-4000 рублей.

Что касается канцтоваров, на Wildberries можно купить сразу набор для школьника. Его стоимость достигает 2000 рублей, хотя ещё в конце июля такой же товар можно было купить дешевле на 400 рублей. Справедливости ради отметим, что на некоторые позиции с середины августа началось снижение стоимости. Возможно, это связано с падением спроса.

Интересную инфографику по ценам на школьные товары на Wildberries в разных регионах опубликовали в Telegram-канале «4BS | Экономика, бизнес и финансы». Судя по их данным, в среднем по России учебники подорожали на 149%. Блузки и рубашки стали дороже на 82-85%. А в Амурской области школьная форма и аксессуары подорожали в среднем на 182%.

Что касается школьной мебели, тяжелее всего придётся жителям Омской области. Там данный вид товаров подорожал почти в три раза.

По канцтоварам: циркули за год подорожали на 194%, тетради — на 157%, ручки — на 134%.

Фото: Telegram-канал «4BS | Экономика, бизнес и финансы»
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#Общество#Белгородская область#Школа#Эксклюзив#Товары#Форма#Кристина Семенчук#Wildberries#Маркетплейс
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