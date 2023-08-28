На треть, а где — и вполовину: белгородцев расстроили цены Wildberries к 1 сентября

Стало дороже собрать в школу и девочек. К примеру, сарафаны подорожали на 500-1000 рублей. Сейчас их стоимость варьируется в пределах 2000-5000 рублей. Практически на столько же выросли цены и на блузки. Сейчас интересные варианты можно найти за 1000-3000 рублей. А вот туфли стали рекордсменами по увеличению стоимости — на 1000-2000 рублей. В среднем за пару для юной модницы придётся выложить в районе 3000-4000 рублей.