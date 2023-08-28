На ремонт белгородских соцобъектов после обстрелов ВСУ потребуется 4,9 млрд руб

Восстановить контур нужно по 80 объектам. 41 уже восстановлен, по шести объектам работы ведутся (срок завершения — до 1 сентября). По девяти объектам работы завершат до 15 сентября. По 16 объектам контур закрыт по временной схеме из-за того, что там есть повреждения несущих конструкций и требуется дополнительная проработка по восстановлению блоков. Ещё восемь объектов находятся на территориях, где интенсивность обстрелов не позволяет туда зайти.