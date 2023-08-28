На ремонт белгородских соцобъектов после обстрелов ВСУ потребуется 4,9 млрд руб

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Как отметила региональный министр строительства Оксана Козлитина, на 28 августа в Белгородской области всего повреждено 176 соцобъектов (22 — в зоне ЧС). Оценочная стоимость выполнения работ — порядка 4,9 млрд рублей. Подробнее на фото:
Восстановить контур нужно по 80 объектам. 41 уже восстановлен, по шести объектам работы ведутся (срок завершения — до 1 сентября). По девяти объектам работы завершат до 15 сентября. По 16 объектам контур закрыт по временной схеме из-за того, что там есть повреждения несущих конструкций и требуется дополнительная проработка по восстановлению блоков. Ещё восемь объектов находятся на территориях, где интенсивность обстрелов не позволяет туда зайти.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что работы по восстановлению финансируются за счёт резервного фонда.
С деньгами у нас не всё так хорошо, как хотелось бы. У нас другого источника, кроме резервного фонда правительства области, нет. Но мы не можем остановить работы, потому что впереди осенне-зимний сезон, чтобы не допустить ещё большего ущерба.
Вячеслав Гладков