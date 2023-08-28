На форум БРИКС в российской столице съехались гости из 30 стран

Нобелевский лауреат подчеркнул, что в разговорах о будущем технологий постоянно затрагивается тема бедности. «Многие из вас знают, что я изначально старался сделать так, чтобы финансовые услуги были доступны как можно более широкому кругу людей. Но сейчас банки решают, могут ли они выдать кредиты людям или нет. Мы должны спроектировать финансовую систему таким образом, чтобы все люди могли получить услуги, которые им нужны», — заявил ученый.