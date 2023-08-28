На форум БРИКС в российской столице съехались гости из 30 стран

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Актуальную тему обсуждали гости из Индии и Филиппин — спикеры пленарной сессии «Облачный человек. Технологии как новая суперсила?» при участии ведущих экспертов Российской Федерации в сфере VR, AR и нейросетей. Участниками форума стали представители 30 государств мира, пишет ridus.ru.
Ключевым в дискуссии стал вопрос повышения доступности достижений современной цивилизации для жителей всего мира. Согласно мнению гостя из Бангладеш (Индия) Мухаммада Юнуса, лауреата Нобелевской премии мира 2006 года, банкира, профессора-экономиста, искусственный интеллект может помочь людям на всей планете в борьбе с бедностью.
Нобелевский лауреат подчеркнул, что в разговорах о будущем технологий постоянно затрагивается тема бедности. «Многие из вас знают, что я изначально старался сделать так, чтобы финансовые услуги были доступны как можно более широкому кругу людей. Но сейчас банки решают, могут ли они выдать кредиты людям или нет. Мы должны спроектировать финансовую систему таким образом, чтобы все люди могли получить услуги, которые им нужны», — заявил ученый.
Кроме того, он отметил, что нужно помнить о том, что технологии, не обладая собственным разумом, являются только инструментом — таким образом, они не могут самостоятельно изменить мир к лучшему. Поэтому разумное использование достижений современности является задачей человека.
Для второго дня мероприятия «Экономика в облаке. Технологический бизнес и будущее городов» главной темой обсуждений будет экономика. Во время проведения дискуссии представитель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, председатель комитета по новой национальной политике сотрудничества индийского Министерства сотрудничества Суреш Прабху и глава «Ростелекома» Михаил Осеевский поговорят о цифровой революции и о том влиянии, которое она оказывает на экономические процессы. Участники сессии поговорят об отраслях, в которых наблюдаются наиболее интересные изменения, и о том, какие перспективы ожидают инвесторов и предприятия на рынке городских технологий. Также в ходе сессии будет поднят вопрос обеспечения бизнесом цифровизации городской среды.