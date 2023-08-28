Мэр Белгорода объяснил значение смущающей детей скульптуры

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
«Не могли бы вы пояснить, что означает этот шедевр авангардного искусства? Уж очень детей моих интересует такой вопрос. А у них мышление ещё по-детски прямо ассоциативное», — написал белгородец.
Эта авторская скульптура называется «Социальные сети». Художественная работа с камнем и металлом. По задумке автора показывает аллегоричное затягивание человека в социальные сети. Арт-объект был установлен к фестивалю «Белгород в цвету» ещё в 2022 году.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Глава города пояснил, что скульптура стоит у Центрального парка давно, и в её адрес звучало уже много всевозможных высказываний, но творчество многогранно, и большинству горожан этот арт-объект нравится. А белгородцу Демидов посоветовал обсудить свои впечатления на специальных площадках.
Напомним, скоро в областном центре пройдёт очередной фестиваль «Белгород в цвету», в рамках мероприятия в городе представят десять садов от профессионалов, а также новый арт-объект из трёх скульптур.