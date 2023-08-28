Мэр Белгорода объяснил значение смущающей детей скульптуры

Глава города пояснил, что скульптура стоит у Центрального парка давно, и в её адрес звучало уже много всевозможных высказываний, но творчество многогранно, и большинству горожан этот арт-объект нравится. А белгородцу Демидов посоветовал обсудить свои впечатления на специальных площадках.