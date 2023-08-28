Кто виноват в неприятном запахе в Белгороде?

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Стало известно, на ком лежит вина в появлении неприятного запаха, который почувствовали жители Белгорода и Белгородского района. О причинах распространения вони рассказала замгубернатора Юлия Щедрина.
«Причиной является деятельность животноводческих предприятий в части транспортировки органических удобрений с предприятий в места временного хранения по дорогам общего пользования Белгородского района в границах Белгорода», — уточнила чиновница.
По словам Щедриной, при перевозке веществ на транспорте не было специального полога. Это и привело к распространению неприятного запаха.
«Также в границах Майского и Октябрьского сельских поселений в период 28 по 29 августа осуществлялось внесение органических удобрений на поля», — написала чиновница. В части дат вышла путаница: скорее, речь идёт о периоде с 26 по 27 августа.
Тем не менее, как пишет Щедрина, нарушений при перевозке во втором случае не выявили. Сообщается, что вонь появилась из-за жаркой погоды. Что до предприятий, то чиновники с ними побеседовали по поводу сложившейся ситуации.