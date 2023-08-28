КМС по дзюдо и помощник Савченко: что известно о бывшем главе Белгородского района

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Из открытых источников известно, что Владимир Перцев родился в Грайворонском горокруге. Окончил Белгородский государственный университет имени М. С. Ольминского по специальности «Физическая культура», а затем Белгородскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление аграрным производством».
Трудовую деятельность Перцев начал в 1988 году в органах внутренних дел УВД Белгородского облисполкома. В 1990–1994 годах работал председателем районного спорткомитета администрации Грайворонского горокруга.
Затем Перцев стал заместителем главы администрации Грайворонского горокруга, был начальником отдела социально-культурного развития, труда, занятости и социальной защиты населения. В начале 2000-х занимал должность главы администрации Грайворона.
Далее работал консультантом управления организационно-контрольной работы аппарата губернатора Белгородской области. Также занимал должность первого заместителя главы местного самоуправления Грайворонского горокруга.
В 2010 году Перцева назначили на должность главы администрации Ракитянского района.
А в декабре 2018 года он стал руководителем администрации губернатора Евгения Савченко.
Исполнять обязанности руководителя Белгородского района чиновник начал в 2019 году после громкого задержания Анатолия Попкова. Официально в должность главы Белгородского района Перцев вступил в апреле 2020 года.
Стоит отметить, что в начале июля 2023 года губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал главу Белгородского района за восстановление пострадавшего от обстрелов Шебекино. Глава региона был недоволен, как проходят работы на участке, закреплённом за Перцевым.
Известно, что Перцев имеет нагрудный знак «Отличник муниципальной службы Белгородской области» и является кандидатом в мастера спорта по дзюдо.
28 августа Гладков сообщил, что Перцев покидает пост главы Белгородского района по собственному желанию и переходит на новое место работы.