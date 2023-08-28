КМС по дзюдо и помощник Савченко: что известно о бывшем главе Белгородского района

Из открытых источников известно, что Владимир Перцев родился в Грайворонском горокруге. Окончил Белгородский государственный университет имени М. С. Ольминского по специальности «Физическая культура», а затем Белгородскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление аграрным производством».