Губернатор Гладков сообщил об уходе главы Белгородского района Перцева

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Владимир Перцев покинул пост главы администрации Белгородского района. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил 28 августа.
Известно, что Перцев оставил должность по собственному желанию. Причина — переход на другую работу.
Сам Перцев увольнение пока не комментировал. Кто займёт его место, ещё неизвестно.
Владимир Перцев начинал свою карьеру в 1988 году в органах внутренних дел УВД Белгородского облисполкома. После этого работал в администрации на тот момент Грайворонского района.
Был главой администрации Ракитянского района. В декабре 2018 года стал руководителем администрации губернатора Евгения Савченко.
После громкого задержания главы Белгородского района Анатолия Попкова в 2019 году Перцев стал исполняющим обязанности главы района. Официально в должность главы Белгородского района Владимир Перцев вступил в апреле 2020 года.
Добавим, что в начале июля 2023 года губернатор раскритиковал главу Белгородского района за восстановление пострадавшего от обстрелов Шебекино. Гладков был недоволен, как проходят работы на участке, закреплённом за Перцевым.
В середине июля Перцев сообщил, что «приболел» и что за ним наблюдают врачи.