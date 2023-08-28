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Published Сегодня, 09:44

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Владимир Перцев

Губернатор Гладков сообщил об уходе главы Белгородского района Перцева

28 августа 2023, 09:44
Фото: страница Владимира Перцева в соцсети
Владимир Перцев

Владимир Перцев покинул пост главы Белгородского района

Известно, что Владимир Перцев перешёл на другую работу. На какую именно, не уточняется.

Владимир Перцев покинул пост главы администрации Белгородского района. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил 28 августа.

Известно, что Перцев оставил должность по собственному желанию. Причина — переход на другую работу.

Сам Перцев увольнение пока не комментировал. Кто займёт его место, ещё неизвестно.

Владимир Перцев начинал свою карьеру в 1988 году в органах внутренних дел УВД Белгородского облисполкома. После этого работал в администрации на тот момент Грайворонского района.

Был главой администрации Ракитянского района. В декабре 2018 года стал руководителем администрации губернатора Евгения Савченко.

После громкого задержания главы Белгородского района Анатолия Попкова в 2019 году Перцев стал исполняющим обязанности главы района. Официально в должность главы Белгородского района Владимир Перцев вступил в апреле 2020 года.

Добавим, что в начале июля 2023 года губернатор раскритиковал главу Белгородского района за восстановление пострадавшего от обстрелов Шебекино. Гладков был недоволен, как проходят работы на участке, закреплённом за Перцевым.

В середине июля Перцев сообщил, что «приболел» и что за ним наблюдают врачи.

Глава Белгородского района Перцев сообщил о болезни, за ним наблюдают врачи
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